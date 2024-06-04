Полный бардак

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Итак, мир в прямом эфире, на что обращают внимание отдельные эксперты, наблюдает за очередным скандальным фоном на международной площадке с точки зрения попрания международного права – одобрением Комитетом Палаты представителей Конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Документ осуждает прокурора МУС из-за его обращения в палату предварительного производства с требованием выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.

Законопроект актуализирует введение санкций в отношении МУС в случае попыток с его стороны «проведения расследований, задержания, ареста или привлечения к ответственности лиц, находящихся под защитой». К этой категории отнесены как американские граждане, включая военнослужащих и работающих на правительство США, так и граждане стран – союзников Вашингтона (если данные государства не признают юрисдикцию МУС).

В данном контексте речь совершенно не о том, в свете какого именно дела родился данный законопроект. Разговор о принципе подхода к соблюдению международного права в целом, о новом прецеденте, инициированным Вашингтоном. Дело в том, что, согласно официальному сайту ООН, лозунгом (ну, или девизом) которого жирным шрифтом зафиксирована фраза «Мир, достоинство и равенство на здоровой планете», МУС, юрисдикция которого тщательно сформулирована в Римском статуте, «является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке». Непосредственно же Римский статус констатирует дополнение со стороны МУС «национальных органов уголовной юстиции».

Все четко и ясно. А отсюда вопрос: не станут ли завтра законодатели тех или иных известных стран, считающих себя первыми среди равных, выдвигать санкции против, скажем, той же ООН? В свете происходящего в мире вопрос совсем не праздный. Тем более что сплошь и рядом рождаются эти самые санкционные (подсанкционные, антисанкционные) линии с конкретной адресной геополитической направленностью.

Ладно еще, ограничься рассматриваемый аспект исключительно темой МУС, но ведь эти набившие оскомину многослойные стандарты (уже превысившие двойные в кубе) раскручиваются повсеместно, что мы отчетливо видим на примере отношения к Азербайджану. Скажем, администрация Белого дома практически открытым текстом разрешает Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям в России, пусть и в обтекаемой форме, с ограничением атак харьковским направлением. В качестве причины приводится «право на самооборону», которое генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг очерчивает не эскалацией, а «фундаментальным правом», направленным на защиту своего народа.

Но по какой тогда причине это самое право десятилетиями не предоставлялось Азербайджану для применения против преступных сепаратистских, бандитских формирований в Ханкенди? И лишь предпринятые в рамках международного права шаги официального Баку позволили переломить ситуацию.

Рядом – другой пример из этой же оперы, но уже с армянским многоголосием (а как же тут без наших географических соседей?). Так вот, украинские СМИ задаются вопросом: как рассматривать декларирование Николом Пашиняном факта «дружественности» украинского народа армянскому, ежели после 2022 г. Армения «стала 4-м крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения для нужд войны»?

Действительно ведь вопрос и тоже далеко не праздный, т. к именно лидеры Евросоюза постоянно закрывали глаза на антисанкциолнные шаги Армении. И не далее как в апреле текущего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Иреван «за меры, принятые для борьбы против обхода наших антироссийских санкций», что подтверждает «общие ценности и интересы» между Арменией и Евросоюзом. И вдруг 1 июня «Немецкая волна» публикует материал, предваряя его фразой об использовании Арменией «любых лазеек для обхода западных санкций» в пользу России, в частности раскрывая схему реэкспорта золота и алмазов через Армению.

Спрашивается – ранее не знали? Не видели? Или просто-напросто дали подзаработать своим? Интересно, что в тот же день, 1 июня, по линии минфина США прозвучал призыв в адрес Вашингтона и Евросоюза «дать понять китайским компаниям», обходящим антироссийские санкции, «о нашей готовности использовать меры экспортного контроля для привлечения к ответственности».

Значит, то, что можно было Иревану, недозволительно для Пекина.

Вот такие дела происходят в мире. Если не сказать метаморфозы. В свете чего вспоминается произнесенное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2022 г.: «В 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск с наших территорий. [Но] почему эти резолюции не были выполнены? Никто не может ответить. Возможно, не хотят отвечать. Другой вопрос, почему в некоторых случаях резолюции Совбеза ООН просто реализуются в течение нескольких дней, но в нашем случае они 28 лет были только на бумаге?».

Как мы видим, ситуация не меняется и в переживаемый исторический период. На фоне чего стало сверхмодным и популярным характеризовать общую обстановку в мире как турбулентную. Но разве не вышеприведенные нюансы формируют основу для геополитической турбулентности в планетарном масштабе?

Теймур Атаев