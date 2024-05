Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскрыл число жертв мин в Азербайджане с 10 ноября 2020 года по 28 мая 2024 года, а также общие число жертв с 1991 года.

«Минные жертвы в Азербайджане продолжают расти. Основными жертвами становятся невинные гражданские лица и сотрудники по разминированию. Армения установила миллионы наземных мин на ранее оккупированных землях Азербайджана».

Mine victims of Azerbaijan continues to grow. Innocent civilians and landmine clearance operatives are main victims. Armenia implanted millions of #landmines in the formerly occupied lands of Azerbaijan. pic.twitter.com/3Hh13BdrAT

