Особые отношения: Баку и Пекин подтвердили свои намерения

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В ходе приема президентом Ильхамом Алиевым делегации, возглавляемой заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, являющимся также председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, стороны коснулись практически всего спектра сотрудничества двух стран. Однако прозвучало несколько знаковых моментов, на которых хотелось бы особо сконцентрироваться. Например, подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений и отметив, что они основаны на принципах дружбы, взаимопонимания и поддержки, глава нашего государства сказал, что Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику «Одного Китая». При этом гость, в свою очередь, сказал, что и Китай тоже поддерживал территориальную целостность, суверенитет и независимость Азербайджана. Собственно, этот важный момент и заложил основу тех теплых и доверительных отношений, которые установились между государствами.

Здесь следует сразу отметить, что вопрос признания территориальной целостности в апреле 1992 года, то есть в разгар Карабахской войны, был для нашей страны очень важным. Не все страны выступали с этих позиций, либо втихаря поддерживая Армению, либо откровенно требуя суверенитет для карабахских сепаратистов. Вот почему сегодня в Азербайджане с такой теплотой воспринимают очень правильный с точки зрения справедливости, а главное, соответствующий всем международным нормам геополитический выбор, который тогда сделал Китай, без каких либо предварительных условий признавший нашу территориальную целостность и установивший с Азербайджаном дипломатические отношения. И во многом именно поэтому с тех пор эти отношения развиваются успешно, основываясь на взаимных интересах и взаимной выгоде. И Азербайджан, придерживаясь тех же норм международного права, и исходя из принципов общечеловеческой справедливости все эти годы, как, собственно, и сегодня, признает территориальную целостность Китая, не воспринимая все те претензии со стороны Тайваня, которые подпитываются и подогреваются недругами Поднебесной.

Другим знаковым моментом встречи главы государства следует считать упоминание об активном участии Азербайджана в международном сотрудничестве в рамках интеграционного проекта Юг-Юг и непосредственно в области глобального климатического изменения. Что это за проект? Признаться, о нем не часто упоминается в СМИ, хотя данная инициатива ООН существует уже более 50 лет и предусматривает сотрудничество стран Глобального Юга по таким линиям, как содействие экономическому потенциалу, обмен знаниями и наращивание потенциала в образовательной и культурной сферах, совместную деятельность, нацеленную на сохранность климата.

«Китай поддерживает выбор азербайджанского народа, связанный со своим курсом развития», – сказал председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ. И поддержка действительно существенная. Причем здесь можно говорить как об отдельных проектах, так и о вовлеченности Азербайджана в такие крупные геоэкономические проекты, как «Один пояс, один путь» и развитие Срединного коридора. Если говорить о проектах, то достаточно вспомнить, к примеру, строительство Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, в котором в качестве ЕРС-подрядчика приняла участие китайская компания. Электростанция признана крупнейшим проектом новых источников энергии в Азербайджане, и была успешно подключена к общей энергосистеме страны с выработкой 500 млн кВт/час электроэнергии в год. И кстати, если уж мы говорим о сфере энергетики, то уместно сказать и о Меморандуме о взаимопонимании по реализации в Азербайджане проектов в области возобновляемой энергии мощностью 2 ГВт, подписанном между Министерством энергетики Азербайджана и китайской компанией China Gezhouba Group Overseas Investment, в рамках которого предусматривается строительство солнечных электростанций мощностью 60 МВт и 100 МВт.

С другой стороны, когда мы говорим о таком государстве, как Китай, сложно останавливаться только на отдельных реализованных или запланированных проектах. Это государство, где заявляя о росте ВВП в размере около 5 процентов в 2024 году, имеют в виду суммы, эквивалентные триллионам долларов, где говоря об увеличении расходов на оборону на 7,2 процента в 2024 году, подразумевают сумму, превышающую 231 млрд долларов, а проекты, нацеленные на борьбу с безработицей в городах, предусматривают разовые меры по решению социальных проблем десятков миллионов людей. Масштабы, как видим, несопоставимые. Вот почему для Азербайджана так важно поддержание и увеличение торгово-экономических возможностей взаимодействия между государствами. И Китай в настоящее время занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана и второе среди стран-импортеров. В свою очередь, наша страна – крупнейший торговый партнер Китая на Южном Кавказе. В 2022 году объем азербайджано-китайских торговых отношений, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 21 процент, составил примерно 2,2 млрд долларов США. В прошлом году этот показатель увеличился еще на 44 процента до 3,1 млрд долларов. К сожалению, на торговом обороте между странами свой отпечаток наложила пандемия 2020 года: если в 2019 году товарооборот вырос на 96 процентов, то в 2020 году сократился почти на 25 процентов. Правда, при этом до 13 процентов выросло долевое участие Китая в общем импорте Азербайджана.

Согласитесь, что говорить о торговом обороте между странами и не затронуть глобальный проект торгового маршрута из Китая под названием «Один пояс, один путь», просто невозможно. Именно в рамках этого пути в Азербайджан и поступают грузы из Китая, а параллельно большая их часть следует далее в Европу. Первый контейнерный поезд в направлении Китай – Азербайджан прибыл в Бакинский международный морской торговый порт 17 февраля 2021 года. Состав, перевозивший бытовую технику и химические продукты, состоял из 81 контейнера (40 футов каждый), 50 из которых принадлежат Азербайджану. А в декабре 2020 года было положено начало транзиту из Турции в Китай по железной дороге БТК. Поезд из Стамбула достиг китайского города Сиань всего за 15 дней пути, показав насколько выгоден этот маршрут.

В завершение отметим, что, несмотря на успехи в сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем в сфере политики, экономики, инвестиций, транспорта, зеленой энергии, народной дипломатии и в других областях, имеется огромный потенциал роста. И несомненно, с каждым годом азербайджано-китайские отношения будут выходить на качественно новый уровень.

Рауф Насиров