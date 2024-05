COP29: Министр Сингапура выразил поддержку Азербайджану (фото)

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с министром по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу Хай Иен. Об этом главный переговорщик Сингапура по изменению климата Джозеф Тео написал в соцсети Х.

«Сингапур удостоен визита спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. В рамках этого визита министр по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура еще раз подчеркнула поддержку Азербайджану и ее усилиям по достижению успеха на COP29», – говорится в публикации.

#Singapore honoured to receive a visit by 🇦🇿@Speaker_Az where🇸🇬Minister @MSEsingapore reiterated Singapore’s support for Azerbaijan & its efforts to achieve a successful @COP29_AZ #ClimateAction#Cop29

🇸🇬🤝🇦🇿 pic.twitter.com/Zym41uqnpd

May 14, 2024