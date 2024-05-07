Парламент утвердил законопроект о бесплатном обучении некоторых категорий граждан

108 Просмотров

Милли Меджлис утвердил законопроект о бесплатном обучении членов семей шехидов в частных вузах.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «Об образовании», который был рассмотрен в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, расходы на образование членов семей шехидов (в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях), ветеранов войны (в профучилищах), лиц с ограниченными возможностями (в частных профучилищах) и лиц младше 20 лет, родители которых имеют инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, а также лиц с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в период их платного обучения будут оплачиваться из госбюджета.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.