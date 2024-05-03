Боррель о задержке военной помощи для Украины: Отдельные люди говорили, что Россия является для них хорошим другом

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Полгода, на которые затянулось согласование военной помощи США для Украины, могут «стать разницей между победой и поражением» Киева, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая с речью в Великобритании.

«В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях войны это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением», – сказал Боррель.

В очередной раз назвав Россию «экзистенциальным врагом ЕС», он также высказал мнение, что страны Евросоюза в прошедшие два года также слишком долго согласовывали решения о поставках оружия Украине, поскольку «отдельные люди говорили, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, а наоборот, хорошим другом».

Боррель повторил обвинения в адрес Москвы в том, что она «намерена вмешаться» в предстоящие выборы в Европарламент 6-9 июня. Он приветствовал усилия стран ЕС по поставкам оружия Киеву и призвал интенсифицировать эти поставки.

По его словам, Евросоюз «уже проснулся перед лицом русской угрозы», но «все еще не может встать с постели», подразумевая под этим медленную реализацию призывов Брюсселя к милитаризации экономики.

Боррель также выразил крайнее недовольство тем, что по всему миру, «куда бы он ни приехал, он сталкивается с обвинениями в двойных стандартах». В связи с этим он призвал европейских дипломатов заниматься «манипулированием двойными стандартами», поскольку дипломатия «вся состоит из двойных стандартов».