Окрики из Европы не сработают: Брюссель недооценивает степень разочарования Грузии в «западном пути»

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В Грузии отменены заседания парламента из-за уличных беспорядков. Накануне, 1 мая, парламент Грузии во втором чтении проголосовал за закон «О прозрачности иностранного влияния», который журналисты и эксперты называют «законом об иноагентах» — по аналогии с российским. В ответ последовала новая волна протестов с разжиганием костров и битьем стекол в парламенте, на что полиция ответила применением водометов, слезоточивого газа и даже резиновых пуль.

Теоретически — это внутреннее дело Грузии. На практике и сам закон, и разгон протестующих против него вывели из себя многих в западных столицах. Сначала Грузии погрозил пальцем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо».

Затем высказала свою позицию глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она осудила насилие на улицах Тбилиси, выразила надежду, что правительство Грузии учтет это в своих действиях, и добавила: «Мы ожидаем, что правительство Грузии будет действовать безотлагательно для принятия мер, которые оно обязалось предпринять в качестве страны-кандидата в члены ЕС». По мнению фон дер Ляйен, «Грузия находится на перепутье. Она должна оставаться на пути в Европу». К хору осуждающих присоединился и Госдепартамент США: «Этот законопроект и антизападная риторика «Грузинской мечты» ставят Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции».

Вынесем за скобки шпильки, почему о перспективах членства Грузии в ЕС рассуждает Госдепартамент США. Важно другое. Еще недавно Грузию считали образцом реформ и «светочем демократии». А сегодня Запад разговаривает с Тбилиси языком окриков и «ценных руководящих указаний», пребывая в полной уверенности, что услышав заветные слова о членстве в ЕС и НАТО, в Грузии тут же отменят закон «О прозрачности иностранного влияния», уберут с улиц полицию, позволят протестующим громить парламент и т.д.

Проще всего объявить правящую в Грузии «Грузинскую мечту» прокремлевской партией, новый закон — «калькой с путинского» и начать произносить пафосные речи. Но это тот случай, когда лучше всего вспомнить слова Сомерсета Моэма: «Люди больше всего на свете любят наклеить на другого человека ярлык, который раз и навсегда освобождает их от необходимости думать».

Для начала, в Азербайджане слишком хорошо знают, насколько необходима эта самая прозрачность иностранного влияния, а проще говоря, грантовой деятельности. Достаточно вспомнить, насколько сомнительные — и это еще мягко сказано — силы и группировки получали грантовую подпитку из-за рубежа в нашей стране. Более того, по данным из заслуживающих доверия источников, закон, который бы ограничивал иностранное вмешательство в политическую жизнь, готовится и в ЕС, где таким образом стремятся поставить заслон на пути российского влияния.

Пытаясь разговаривать с Тбилиси менторским тоном и окриками, в западных столицах сильно недооценивают степень разочарования грузинского общества этим самым «западным путем» и конкретными результатами.

Да, в начале девяностых выражения «европейский выбор», «евроатлантическая интеграция», «сближение с ЕС и НАТО» имели прямо-таки магическую силу. А западные политики были уверены: постсоветские страны будут покорно ждать в приемной, пока до них снизойдут «большие дяди», радоваться «стеклянным бусам» вроде «статуса кандидата в члены ЕС», «Восточного партнерства» и т.д. и беспрекословно выполнять все распоряжения из Брюсселя.

Но сегодня, когда народы постсоветских стран уже столкнулись не с лозунгами, а с реальной политикой Запада, прежняя политика уже не работает. В том числе и в Грузии. Где обещаний Запада было много, а вот реальных дивидендов — не очень.

В самом деле, еще совсем недавно о прозападном выборе Грузии предписывалось говорить исключительно в восторженных тонах: реформы Саакашвили, борьба с коррупцией, демократия, права человека… Но в 2008 году, во время «пятидневной войны», на пике восторгов по поводу реформ Саакашвили, Грузия не получает от Запада практически никакой поддержки.

Евросоюза не хватило даже на то, чтобы ответить на вопрос, кто на кого напал — притом что боевые действия шли исключительно на территории Грузии. И сегодня, несмотря на все разговоры о статусе кандидата в ЕС, западные союзники не помогли Грузии даже пресечь «проволочную агрессию». Экономическая помощь? Да, она как бы есть, но в реальности экономику Грузии «подпитывает» транзит азербайджанских углеводородов по трубопроводам и ненефтегазовых грузов по железной дороге, а не помощь Евросоюза. Западное оружие? Грузия не получает даже того, что сегодня та же Франция готова предоставить Армении. Самым большим плюсом оказался широко разрекламированный «безвиз», но он касается только туризма, не дает права ни учиться, ни тем более работать, а после большого количества «невозвращенцев» еще и пошли разговоры о его ограничении.

И самое главное, перспектива реального членства Грузии в НАТО и ЕС остается столь же далекой, а вожделенный статус кандидата, как показывает практика, означает только возросшие требования со стороны ЕС и США, окрики и придирки. В такой ситуации попытка Вашингтона и Брюсселя грозить «отлучением» от и так весьма туманных евроатлантических перспектив может и не сработать — примерно так же, как Азербайджан приостановил свою работу в ПАСЕ в ответ на придирки и двойные стандарты.

Так что Боррелю, фон дер Ляйен и остальным лучше вовремя снизить тон.

Нурани, обозреватель