Крах очередного политического мошенничества

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В Азербайджане представители различных этнических групп и религий живут единой семьёй. Они являются полноценными гражданами Азербайджана, истинными патриотами нашего государства и государственности. Об этом напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», начавшего работу 1 мая в Баку. Как подчеркнул глава государства, «мы должны укреплять эти позитивные тенденции, культурный диалог и культурное разнообразие. Все это — богатый опыт, накопленный веками», – добавив, что одним из факторов мира, стабильности и солидарности в азербайджанском обществе является именно культурное разнообразие и взаимоуважение. И особо подчеркнул, что для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни.

Добавим от себя: вполне органично и логично, что Азербайджан регулярно принимает у себя форумы, посвященные межкультурному и межрелигиозному диалогу. Это не только Всемирной форум по межкультурному диалогу. Есть ещё бакинский Глобальный форум, есть признанный на уровне ООН Бакинский процесс. И самое главное, есть уникальные традиции толерантности, которые в Азербайджане имеют многовековую историю.

И, говоря начистоту, именно через эту призму надо бы рассматривать и последние события, связанные с армянской общиной Карабаха. В особенности – после антитеррористических рейдов Азербайджана в сентябре минувшего года. И с учётом одного любопытного обстоятельства: в последние недели тема возвращения армян в Карабах практически выпала из общественного дискурса, причём не только в Азербайджане, но и в Армении и проармянских кругах за рубежом. В самом деле, можно понять, почему из «дискуссионного пространства» даже армянской стороны выпал вопрос «статуса Карабаха». После антитеррористических рейдов 19-20 сентября 2023 г. и падения незаконной хунты тут уже нечего обсуждать. Но по горячим следам антитеррористических рейдов и массового бегства армян из Карабаха тема их возвращения поднималась регулярно. А теперь — тишина. Представители Армении на международных встречах клянчат материальную помощь для «обустройства беженцев» (которых никто не изгонял, но об этом предпочитают молчать), Евросоюз и США с широким жестом кидают милостыню… И на этом все заканчивается.

Строго говоря, особого «пространства для требований» у армянской стороны тоже нет. Азербайджан с самого начала подчёркивал: армяне Карабаха – наши граждане, в Азербайджане им будут гарантированы гражданские, культурные и религиозные права. Более того, в отличие от азербайджанцев, проживавших на территории современной Армении, этнических армян из Карабаха никто не «выдавливал» и тем более не изгонял силой. Но не менее важно другое. В Армении не просто требовали «возвращения армян в Карабах», чему в общем-то никто не препятствовал. Под соусом разговоров о «возвращении армян» ереванские «стратеги» требовали, чтобы у карабахских армян были «международные гарантии безопасности». То есть, если кто не понял, в Карабахе сохранилось бы иностранное военное присутствие и наличествовал некий «особый статус». И хотя прямо это не озвучивалось, но понятно, что в Ереване рассчитывали сохранить и структуры свергнутой хунты.

Конечно, эта идея родилась нет в сентябре 2023 г. Скорее ереванская дипломатии продвигала её по инерции. До 44-дневной войны ни о каком статусе Карабаха в составе Азербайджана, даже в форме широкой автономии, в Ереване не желали слышать: «Карабах – это Армения, и точка!». А вот после 10 ноября 2020г., когда стало понятно, что удерживать азербайджанские территории под оккупацией силой больше не получится, а признанные границы и резолюции Совета Безопасности ООН игнорировать слишком опасно, в Ереване начались разговоры о необходимости «международных механизмов» и «международных гарантий безопасности» для карабахских армян, причём Пашинян и его команда пытались втиснуть этот тезис ни много ни мало в мирный договор.

Более того, если в Ереване обижались на Москву и намекали, что российских миротворцев в Карабахе надо бы заменить на каких-то других, то карабахская хунта всячески демонстрировала лояльность к Москве. В Армении полагали, что хоть на каком-то векторе это «двойная игра» сработает. Но не ждали, что 15-тысячная группировка ВС Армении вместе с незаконными формированиями хунты будет разгромлена менее чем за 24 часа. После антитеррористических рейдов в Ереване попытались, конечно, поднять истерику по поводу «этнических чисток» и держать на плаву тему «международных гарантий безопасности», но идея опять провалилась. Никаких свидетельств «этнических чисток» не было, армянское население покинуло Ханкенди, Агдере, Ходжавенд до того, как туда вошли азербайджанские войска, и этот факт не признавать уже не получалось. Другой вопрос, что пока в Карабахе, где уже не было хунты, продолжали находиться российские миротворцы. И это давало армянским стратегам определённые надежды. Одни вбрасывали идею, что именно россияне «должны обеспечивать безопасность возвращающихся армян». Другие осторожно зондировали почву, что после 2025 г. российских миротворцев надо бы заменить на каких-то других.

Но теперь, когда российский миротворческий контингент покидает Карабах, рухнул и этот «последний бастион» армянских надежд.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть ещё одна, очень важная сторона вопроса. Дело не только в том, что права и безопасность этнических армян как таковые армянскую политическую верхушку никогда особо не интересовали. Это риторика использовалась и используется для продвижения территориальных претензий, начиная со времён армянского мятежа в турецкой Адане в 1909 году и заканчивая лозунгами о «миацуме» применительно к Карабаху. В Армении рассчитывали не только удержать под оккупацией Карабах — здесь строили планы возвращения «на чужих штыках» и в другие города Азербайджана. Тем более что такой опыт в армянской среде уже был – сбежав из Баку в сентябре 1918 г., перед тем, как в город вошли части Кавказской Исламской армии Нуру-паши и Национальной армии Азербайджана, дашнаки вернулись в Баку на штыках оккупационной XI Красной Армии. И решили сыграть в «можем повторить».

Во всяком случае, в начале 2020 г., когда в Армении уже готовились «к новой войне за новые территории», как уже рассказывал Minval, небезызвестный Григорий Айвазян, который любит представляться как «руководитель Ассамблеи азербайджанских армян», нечаянно раскрыл планы Еревана: «…Нужно позаботиться о безопасности армян, которые также захотят поднять вопрос восстановления своих прав. Но почему-то никто не говорит об этом, например, о том, чтобы в Баку и других в прошлом армянонаселенных городах Азербайджана создать армянские поселения, безопасность которых обеспечивалась бы на международном уровне, в том числе миротворцами». Перевод понятен: Армения начинает новый виток агрессии, захватывает Гянджу, Тертер, Барду, Габалу, её войска выходят к российской границе и к Куре, Азербайджан согласен на любые условия, лишь бы прекратить войну, и тогда уже миротворцы появляются не только в Карабахе, но и где-нибудь у памятника Зорге. Но планы рухнули. Сначала «новая война за новые территории» оборачивается 44-дневным непрерывным наступлением Азербайджана, освобождением долины Араза, Гадрута и города Шуша. Миротворцы появляются, но уже на совсем других условиях. Затем – антитеррористические рейды. И вот теперь – вывод РМК.

Так что ереванским «стратегам» остается только разбираться с последствиями «миацума» у себя дома. Где далеко не все так уж рады видеть «самоопределившихся карабахцев».

Нурани, обозреватель