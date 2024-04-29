Янь Ваньмин – Ильхаму Алиеву: Азербайджан является очень важным партнером для Китая

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Китайской Народной Республики Янь Ваньмина.

Подчеркнув, что азербайджано-китайские политические связи находятся на высоком уровне, глава государства сказал, что в последнее время в двусторонних отношениях происходит большое оживление, передает «Азертадж».

Отметив, что ведется очень активная совместная работа в транспортной сфере, Ильхам Алиев добавил, что Транскаспийский транспортный маршрут является частью Среднего коридора. Глава государства подчеркнул хороший прогресс с точки зрения инвестиций. Так, китайские компании вкладывают в Азербайджан больше инвестиций. Глава государства также довел до внимания, что в связи с организацией в нашей стране COP29 проводятся азербайджано-китайские консультации. Отметив, что повестка дня в гуманитарной сфере достаточно обширна, Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Янь Ваньмина в нашу страну внесет вклад в расширение сотрудничества.

Выразив благодарность за прием, гость прежде всего передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Си Цзиньпину.

Янь Ваньмин подчеркнул, что под руководством великого лидера Гейдара Алиева, а сегодня – президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, в стране установлена политическая стабильность, достигнут экономический прогресс, повысилось благосостояние населения и наша республика заняла достойное место на международной арене. Он сказал, что все это стало возможным благодаря успешной политике великого лидера Гейдара Алиева и Ильхама Алиева.

Гость с удовлетворением вспомнил, что ранее направил поздравительное послание по случаю победы Ильхама Алиева на президентских выборах. Он расценил переизбрание Ильхама Алиева президентом как результат доверия азербайджанского народа к нему и проявление его веры в будущее.

Отметив, что с момента установления дипломатических отношений связи между нашими странами стабильно развиваются, Янь Ваньмин особо подчеркнул роль визитов главы нашего государства в Китай, его встреч с Си Цзиньпином и очень хороших личных отношений между руководителями двух государств в укреплении двусторонних связей.

Подчеркнув, что Азербайджан является очень важным партнером для Китая, гость заявил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с нашей республикой. Он сказал, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших инициативу «Один пояс, один путь», в этой связи выразил уверенность в том, что Транскаспийский маршрут будет способствовать реализации данной инициативы, развитию всей транспортной сети Азербайджана.

Подчеркнув, что его страна всегда будет поддерживать уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности Азербайджана, Янь Ваньмин выразил уверенность в том, что взаимное доверие между нашими странами будет постоянным.

Отметив поддержку Китая Азербайджану в организации COP29, гость выразил уверенность в успехе этого мероприятия под руководством Президента Ильхама Алиева.

Еще раз коснувшись роли великого лидера в развитии отношений между нашими странами, гость сказал: «Говоря о китайско-азербайджанских связях, мы не можем забывать вклад вашего отца Гейдара Алиева. Китайский народ очень хорошо помнит: Гейдар Алиев посетил Китай спустя очень короткое время после избрания президентом – в 1994 году и вместе с тогдашним руководством Китая заложил прочный фундамент связей между нашими народами. В то время Гейдар Алиев специально поехал в китайское село, где встретился с простыми людьми. Это навсегда останется в памяти китайского народа. Продолжая сегодня политику своего отца, Вы шесть раз посетили Китай. Китайский народ относится к Вам с большим уважением».

Подчеркнув успешное сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева, гость напомнил, что в 2023 году в Пекине с большими торжествами был отмечен 100-летний юбилей великого лидера. Отметив, что он посещает Азербайджан по приглашению Фонда Гейдара Алиева, Янь Ваньмин сказал, что Фонд является структурой, в которую Китай очень верит и с которой тесно сотрудничает. Он подчеркнул, что за минувшие годы они реализовали множество совместных проектов с Фондом Гейдара Алиева, в частности, в области расширения связей между молодежью. Янь Ваньмин выразил уверенность в том, что сотрудничество с Фондом будет и дальше укрепляться, а сфера охвата связей – расширяться. В он также заявил, что руководимая им организация готова внести вклад в дело развития взаимодействия в гуманитарной, туристической, молодежной сферах, а также межрегионального сотрудничества.

Коснувшись связей в рамках Шанхайской организации сотрудничества, гость отметил важность того, что Азербайджан является партнером по диалогу в этой организации.

Поблагодарив за добрые слова, глава государства сказал, что неоднократные встречи с председателем Китайской Народной Республики придали мощный импульс развитию двусторонних отношений. С удовлетворением вспомнив последнюю встречу с Си Цзиньпином, президент Ильхам Алиев отметил, что на ней были обсуждены многие важные вопросы и подтверждены перспективы сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев твердо верил в развитие и светлое будущее азербайджано-китайских отношений, прилагал большие усилия для достижения этого. Президент Азербайджана сказал, что первый официальный визит общенационального лидера в Китай в 1994 году заложил основу наших связей. Отметив в свою очередь, что как личность, продолжающая политику великого лидера во всех сферах, он уделяет особое внимание развитию азербайджано-китайских отношений, глава государства подчеркнул, что двусторонние связи в политической, экономической и других сферах продолжат успешно развиваться в рамках прочного сотрудничества, установленных благодаря совместным усилиям.

Президент Ильхам Алиев сказал, что тесное сотрудничество между обществом, возглавляемым Яном Ваньмином, и Фондом Гейдара Алиева вносит большой вклад в развитие наших отношений.

Отметив, что наша страна полностью поддерживает инициированный Си Цзиньпином проект «Один пояс, один путь», глава государства подчеркнул, что, создавая всю транспортную инфраструктуру на территории Азербайджана, мы прилагаем усилия для реализации этого проекта в контакте с соседними странами.