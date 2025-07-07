Узбекистан и Азербайджан сегодня демонстрируют модель устойчивого союзнического партнёрства, охватывающего стратегически важные направления — от промышленной кооперации до зелёной энергетики и транспортной взаимосвязанности. Об этом Minval заявил исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Узбекистана Элдор Туляков.

По его словам, недавний государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан и участие в саммите ОЭС стали очередным подтверждением растущей политической синергии между двумя странами. Он подчеркнул, что партнёрство укрепилось не только институционально — через создание Высшего межгосударственного совета и подписание Договора о союзнических отношениях, — но и в конкретных экономических проектах.

Особое внимание эксперт уделил промышленной кооперации, отметив, что особенно показательна совместная сборка автомобилей Chevrolet в Азербайджане. По его словам, уже выпущено около 9 тысяч машин, а строительство второго завода позволит увеличить мощность до 30 000 единиц в год. Также реализуются совместные проекты в текстильной и шёлковой промышленности с полным производственным циклом.

Одним из важнейших направлений Туляков назвал логистическую интеграцию. Он отметил, что Узбекистан активно использует транскаспийский маршрут через инфраструктуру Баку, и за последние 4 года объёмы грузоперевозок выросли в 5 раз — до более чем 1 млн тонн в год. Идёт создание совместных логистических хабов и переход на цифровизацию — в частности, с марта 2025 года введены электронные разрешения на перевозки.

По словам эксперта, перспективы открываются и в энергетической сфере — речь идёт как об экспорте «зелёной» энергии в Европу через Азербайджан, так и о совместных проектах в области ВИЭ. В этом контексте он упомянул альянс Green Corridor Alliance и новую региональную платформу — Центр чистой энергии в Баку.

Он также указал на впечатляющую динамику роста торговли между странами — с 2016 года товарооборот увеличился в 8 раз, а только за первое полугодие 2025 года — ещё на 40%. По словам Тулякова, поставлена цель — достичь $1 млрд в ближайшие годы, что вполне реалистично с учётом подписанных программ в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности и социальной защиты.

В заключение он подчеркнул, что Ташкент и Баку выстраивают внешнеполитическую координацию в рамках ОЭС, ОТГ, СНГ и обсуждают возможность совместного участия в новых интеграционных форматах, таких как БРИКС. Это, по его мнению, свидетельствует о взаимном доверии и совпадении интересов на глобальной арене.

«В целом, Узбекистан и Азербайджан превращаются из партнёров в союзников, объединённых не только историко-культурной близостью, но и прагматичными целями: устойчивым ростом, региональной стабильностью и совместной интеграцией в глобальные цепочки добавленной стоимости», — резюмировал Туляков.