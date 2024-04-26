НАТО: С чем придет Рютте?

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В скором времени состоится визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Турцию, сообщил канал Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к турецкому лидеру. Речь будет идти о помощи, которую он попросит у президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке его кандидатуры при выдвижении на пост генерального секретаря НАТО. Таким образом, для Азербайджана этот визит может представлять интерес с двух точек зрения. Во-первых, речь идет о статусе и позиции, которую занимает в сильнейшем военном объединении в мире – Североатлантическом альянсе ближайший союзник нашей страны, с которым, кстати, у нас имеется двустороннее соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Во-вторых, от личности руководителя НАТО, где все решения хоть и принимаются на коллегиальной основе, все же зависит немало, и от того возглавит Марк Рютте эту структуру или нет, зависит в ближайшие несколько лет и позиция или успехи самого НАТО в мире, который, прямо скажем, сейчас буквально лихорадит. И уже это заслуживает того, чтобы рассмотреть, на каком уровне в мире находится вес и влияние политика Марк Рютте, как такового.

Нынешний генсек НАТО, Столтенберг, прямо скажем, – никакой. Он вроде есть, но слишком сложно было представить этого человека в роли сильного лидера во главе военного альянса, способного принимать судьбоносные решения. И здесь невольно вспоминается история, когда в бытность президентом США Трамп отчитал в 2017 году Столтенберга за то, что входящие в эту структуру европейские государства не выполняют функций по перечислению в НАТО сумм, равных 2% их ВВП. Упреки были справедливыми, поскольку 70% всех расходов НАТО несли на себе США, а самая сильная в экономическом плане европейская страна – Германия, сокращая воинский контингент, заявляла, что не собирается наращивать военные расходы до необходимого уровня. И начавшаяся в 2022 году в Украине война доказала, насколько прав тогда был Трамп, поскольку уже в 2023 году большинство европейских стран, входящих в НАТО, в один голос заявило, что Европа и НАТО не готовы к конвенциальной, то есть ведущейся обычными средствами вооружения войне.

Вернемся, однако, к Марку Рютте…

Его избрание, скорее всего, состоится в Гааге, где пройдет саммит НАТО, на котором должен быть поставлен вопрос, кто именно станет генсеком. Место указывается с той или иной долей вероятности и в качестве альтернативы говорилось также об Амстердаме, который, впрочем, тоже находится в Нидерландах, и на эти города указала газета De Telegraf, сославшись на собственные источники. А вот год точный, поскольку 1 октября нынешнего года истекает срок полномочий Столтенберга на посту генсека Альянса. De Telegraaf также указывает, что голландское правительство уже выделило 75 млн евро на проведение мероприятия, и реальная стоимость, скорее всего, будет выше, поскольку в сумму не включены некоторые другие расходы. Правда, до этого премьер-министру Нидерландов еще предстоит «уломать» некоторые страны и заручиться их поддержкой тоже, чтобы голосование прошло без всяких эксцессов.

На сегодняшний день его кандидатуру четко поддерживают 28 из 32 государств-членов Альянса. Основные, то есть самые сильные в военном отношении страны НАТО – США, Великобритания, Франция, Германия поддержат премьер-министра Нидерландов во время избрания, и сам этот факт уже теоретически решает 90% вопроса, однако Марку Рютте еще предстоит договориться с Венгрией, Румынией, Словакией и Турцией. Последняя, как известно, после США, обладает самой сильной армией в НАТО. Удастся ли это Марку Рютте? По всей видимости, да. Рано или поздно его основной кандидат -президент Румынии Клаус Йоханнис снимет свою кандидатуру на пост генсека Альянса, и тогда в принципе этой стране уже не за чем будет голосовать против представителя Голландии.

Словакия в данном случае поддерживает, в целом, восточноевропейский блок стран, которые вполне справедливо хотят иметь в роли главы НАТО своего представителя, чего не было очень давно. Однако, как только будет решен вопрос с Румынией и Венгрией, то Словакию, скорее всего, удастся уломать. Правда, вот с Венгрией и Турцией Нидерландам придется попотеть. Да, Эрдоган уже очертил круг своих интересов и выдвинул в качестве приоритетов определенные вопросы, однако они не кажутся столь уже непреодолимыми.

К примеру, в ходе состоявшегося в начале этого месяца телефонного разговора премьер-министра Нидерландов с президентом Турции турецкая сторона выразила надежду на то, что следующий руководитель блока будет наилучшим образом служить целям безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами (здесь между строк следует читать позиции РПК в ряде северных стран Европы), укреплять единство НАТО. Помимо этого, Эрдоган выразил надежду на то, что с избранием нового генсека НАТО станет четко определять приоритеты по тому, в чем эта структура играет в мире ключевую роль, и станет четче придерживаться «фундаментальных ценностей и устоявшейся практики Североатлантического альянса».

Проще говоря, президент Турции четко дал понять, что ожидает от Марка Рютте более действенной политики, которая позволит вывести НАТО из сегодняшнего аморфного состояния. Но, естественно, не обойдется и без торга, и глава Турции открыто говорит, что Альянс должен принимать во внимание «чувствительные вопросы для союзников», к коим он относит угрозы, вытекающие из геополитического расположения Турции. И здесь же можно ожидать ответный шаг НАТО на любые дружественные действия Турции по отношению к Азербайджану. И, конечно же, во время встречи с Рютте Эрдоган обязательно поднимет вопрос о фактах сожжения Корана, которые порой имеют место в Голландии.

Этот вопрос был одним из основных препятствующих получению от Турции долгожданного «да» на вступление Швеции в НАТО. Швеции в прошлом году пришлось уступить по многим вопросам, чтобы Анкара дала свое согласие на прием нового члена в Альянс. Так что Нидерландам еще предстоит пройти процедуру собственного раскаяния в данном вопросе. И если это случится, то особых возражений со стороны Турции на кандидатуру Рютте не ожидается. Чего не скажешь о Венгрии, которая выступает жестко против этой кандидатуры. Немаловажную роль играет то, что называется вопросом личности. Дело в том, что на посту премьер-министра Нидерландов Рютте имел неосторожность заявить, что Венгрию следует «поставить на колени» из-за позиции этой страны относительно решений, которые принимаются на уровне саммитов глав государств ЕС. Это высказывание сыграло свою роль в формировании общественного мнения в Венгрии. К тому же, эта страна упорно стоит на том, что лидером в НАТО должен стать один из представителей восточно-европейского пространства, что тоже справедливо, но совершенно не вписывается в политику США и сильного европейского Запада.

Что ждать от НАТО, когда его официально возглавит Марк Рютте?

Во-первых, НАТО может занять более непримиримую позицию по отношению к России, поскольку на посту премьер-министра Голландии он активно поддерживает оружием Украину и выступает за ужесточение антироссийских санкций. Так что не исключено, что в рамках НАТО вновь будет поднят вопрос о создании единого стомиллиардного фонда в поддержку Украины, против чего выступили некоторые страны Европы заявив, что проводить такие сборы, наравне с оказанием в течение ближайших четырех лет пятидесятимиллиардной европейской помощи Украине, не совсем разумно. Во-вторых, учитывая личное отношение Марка Рютте к войне Израиля в Газе, по которой он неоднократно заявлял, что Нидерланды продолжат оказывать максимальное давление на Израиль, чтобы предотвратить операции в секторе Газа, ожидать чего-либо хорошего для Израиля от НАТО тоже не стоит. Хотя Израиль и не является членом Альянса, но открыто недружелюбного отношения тоже не испытывает.

И наконец, НАТО может попытаться укрепиться на Южном Кавказе, и учитывая устойчивую антиазербайджанскую позицию Нидерландов в армяно-азербайджанском противостоянии, ожидать чего-либо хорошего от этих действий Альянса нам не приходится. Но, скорее всего, данный вопрос также станет предметом переговоров премьер-министра Нидерландов с президентом Турции…

Рауф Насиров