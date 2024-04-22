Азербайджан и Россия «перевернули страницу»

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Москву. Как объявила пресс-служба Кремля, президенты России и Азербайджана проведут переговоры, в ходе которых «планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике».

Также главы государств встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали, прокладку которой курировал Общенациональной лидер Гейдар Алиев, на тот момент – союзный вице-премьер. В этом году, напоминают в Москве, отмечается 50-летие БАМа. И строители того советского «суперпроекта» прекрасно помнят визит Гейдара Алиева на БАМ в 1984-м году. Байкало-Амурскую магистраль объявляли всесоюзной комсомольской стройкой, БАМу посвящали песни и кантаты, но Гейдар Алиев был первым членом Политбюро ЦК КПСС, кто посетил строящуюся железную дорогу. И не просто посетил – на БАМе до сих пор помнят, как Гейдар Алиев, союзный вице-премьер и член политбюро, шел по полузатопленному тоннелю, где специалисты с тревогой отмечали «подвижки грунта», как встречался со строителями, как интересовался теми проблемами, которые за 10 лет строительства важнейшей железной дороги «высокое московское начальство» не интересовали.

Но в центре внимания экспертов, без сомнения, политическая «составляющая». Президенты России и Азербайджана уже встречались на саммите СНГ в Бишкеке в октябре прошлого года, после локальных антитеррористических рейдов Азербайджана, которые позволили полностью восстановить территориальную целостность и суверенитет нашей страны и положили конец незаконной хунте в Ханкенди. Теперь – новый важный сдвиг: в Карабахе завершилась российская миротворческая операция. «Голубые каски» покидают Азербайджан — в их присутствии больше нет необходимости.

И пожалуй, это один из крайне редких прецедентов, когда вывод российских войск с территории постсоветского государства проходил бы без громких заявлений, взаимных обвинений и прочих элементов политической театральщины. Баку и Москва решили вопрос без шума и пыли, без обращения к третьим странам и выкручивания рук. И теперь самое время «сверить часы» и расставить акценты уже в новой ситуации.

Возможно, законы жанра требуют сейчас начать разговор о том, что теперь на повестке дня – делимитация границы между Азербайджаном и Арменией, где по просьбе Еревана тоже размещены российские пограничники, напомнить, как ещё по горячим следам 44-дневной войны Россия предлагала помочь сторонам в уточнении границы – у Москвы есть такой «козырь», как карты Генштаба СССР, где границы республик обозначены максимально точно. Но дело даже не в том, что, как показывает возвращение Азербайджана четырёх ранее оккупированных сел в Газахском районе, Азербайджан и Армения могут договориться и без посредников. И самое главное, Москве и Баку есть что обсудить за вычетом Карабаха. Тем более что карабахский вопрос уже решен. Полностью, и вряд ли вернётся в политическую повестку дня, как бы ни старались это продавить определённые круги.

А вот здесь есть тонкости. Которые редко бывают отражены в официальных пресс-релизах. Азербайджан считает первый очередной внешнеполитической задачей именно выстраивание добрых отношений с сопредельными странами. Особенно если это Россия – ядерная держава, постоянный член СБ ООН, страна, с которой существуют многосторонние экономические, политические, гуманитарные, наконец, просто человеческие связи. Конечно, «поставки сельхозпродукции» или «туризм» выглядят в новостях не так эффектно, как «миротворческие силы» или «переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве России», но теперь, когда, как не раз подчеркивал президент Ильхам Алиев, настало время перевернуть страницу карабахского конфликта, именно такая вот «скучная» тематика, за которой инвестиции, рабочие места и экономические дивиденды, ощутимые для рядовых граждан, будет занимать основное место на переговорах.

И самое главное, строят в Баку свои отношения с Москвой на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Более того, уже через несколько дней после переговоров с Путиным Ильхаму Алиеву предстоит встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Красноречивое свидетельство, что внешнеполитический курс Азербайджана не является ни «пророссийским», ни «прозападным» — он прежде всего проазербайджанский. Основанный на коренных интересах Азербайджана. И эти коренные интересы, в числе прочего, диктуют простые и понятные «красные линии» — Азербайджан не намерен очертя голову бросаться в противостояние России и Запада ни с чьей стороны ради призрачных надежд на дивиденды.

Наша страна не будет играть роль чужого плацдарма или форпоста — неважно, за кого и против кого. Примеры Армении, Украины, Грузии не оставляют сомнений: судьба небольших стран в противостоянии больших игроков, как правило, очень незавидная. Неудивительно, что Азербайджан сделал другой выбор — в пользу самостоятельности и многовекторной дипломатии. И, как показывают дипломатические новости и анонсы, этот выбор Азербайджана принимают по обе стороны рубежей новой «холодной войны».

Нурани, обозреватель