Потепление у берегов Антарктиды повысило уровень воды в Атлантике

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Американские ученые из Университета Майами пришли к выводу, что потепление Южного океана вокруг Антарктиды вызывает повышение уровня моря на другом конце планеты — в северной части Атлантического океана. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Специалисты проанализировали глубоководные океанографические данные за последние 20 лет. Оказалось, что критически важная часть глобальной системы океанских течений Земли за этот период ослабела примерно на 12%.

Эта глубинная ветвь, известная как абиссальный лимб, относится к Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОК), которая распределяет тепло, питательные вещества и углекислый газ по всему Мировому океану.

Абиссальный лимб состоит из тяжелых вод Антарктики, которые образуются в зимние месяцы. Замерзая, вода выделяет соль в окружающую среду, увеличивая ее плотность. Эти слои опускаются на дно океана, создавая холодную и плотную среду, которая достигает Индийского, Тихого и Атлантичекого океанов и охлаждая их глубины.

Потепление Южного океана привело к тому, что абиссальный лимб стал не таким холодным. Из-за этого остальные океаны стали сильнее нагреваться, а в Северной Атлантике уровень моря поднялся из-за теплового расширения воды.