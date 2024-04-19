Алиев и Шольц проведут переговоры в Берлине |
Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут переговоры в Москве 22 апреля |
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме |
Страны G7 выступили с призывом к Баку и Еревану |
Лавров: Армения сама не может определить зону ответственности ОДКБ на своей территории |
Лавров рассказал о гарантиях для Украины в стамбульском соглашении (видео) |
Иран не будет отвечать Израилю на удар по Исфахану |
В Иране заявили, что сбитые над Исфаханом БПЛА запустили с территории страны |
США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации |
Главное Общество

В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах

В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах

Стоимость обучения в частных школах в Азербайджане достигла космических цифр.

Об этом депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает Report.

При этом парламентарий отметила, что в стране достаточно частных школ, в частности в Баку.

«Каждая частная школа сама устанавливает плату за обучение. Где-то цены достигли уже космических цифр. Необходимо прояснить ряд вопросов, связанных с тем, как регулируются цены в частных школах, на какие критерии опираются при их определении», – сказала депутат.

Теги:
Из этой рубрики
Хакатон «Techcell» пройдет при поддержке Azercell
Общество

Хакатон «Techcell» пройдет при поддержке Azercell

2024/04/19, 16:41
В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег
Общество

В Товузе мужчина облил женщину бензином и поджег

2024/04/19, 16:15
Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме
Общество

Армянские СМИ сообщили, что Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме

2024/04/19, 15:56
В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах
Общество

В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах

2024/04/19, 14:32
Закрывается Бакинский французский лицей
Общество

Закрывается Бакинский французский лицей

2024/04/19, 14:19
Азербайджанских школьников научат любить природу
Общество

Азербайджанских школьников научат любить природу

2024/04/19, 14:00
В Азербайджане повышаются оклады должностных лиц налоговых органов
Общество

В Азербайджане повышаются оклады должностных лиц налоговых органов

2024/04/19, 13:23
В Азербайджане будет 30 градусов тепла
Общество

В Азербайджане будет 30 градусов тепла

2024/04/19, 12:51
В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества армянского производства (фото)
Общество

В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества армянского производства (фото)

2024/04/19, 12:34