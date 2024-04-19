В Меджлисе подняли вопрос высоких цен в частных школах

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Стоимость обучения в частных школах в Азербайджане достигла космических цифр.

Об этом депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает Report.

При этом парламентарий отметила, что в стране достаточно частных школ, в частности в Баку.

«Каждая частная школа сама устанавливает плату за обучение. Где-то цены достигли уже космических цифр. Необходимо прояснить ряд вопросов, связанных с тем, как регулируются цены в частных школах, на какие критерии опираются при их определении», – сказала депутат.