Азербайджанских школьников научат любить природу

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Еще в 2016 году страны-члены ООН согласовали общие цели в области устойчивого развития, которые должны стать всеобщим направлением развития на период до 2030 года, и концепция эта состоит из комплексного подхода при учете экономической, социальной и экологической составляющей.

Именно в 2016 году Общественное объединение (ОО) IDEA и Центр экологического воспитания и практики Министерства образования Азербайджана продолжают реализацию совместной экологической образовательной программы для школьников под названием «Защитим окружающую среду вместе». Целью программы являлось прививание молодому поколению бережное отношение к природе, повысить уровень экологических знаний и привлечь молодежь к решению проблем окружающей среды. В целом, за 2016 год в рамках программы «Защитим окружающую среду вместе» в экоклубах, функционирующих в пилотных средних школах столицы, для учеников предусмотрена организация тренингов, охватывающих такие темы, как основы экологии, экология растений и животных, экология человека, урбоэкология или города будущего, климатические изменения, альтернативная энергия, управление отходами, биоразнообразие и его защита, экология леса, экологический зеленый туризм.

Во всем мире уже признали, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно с усилиями по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2024 год «Годом солидарности во имя зеленого мира» и потому проведение в Азербайджане COP29 неслучайно, ибо это грандиозное по масштабам событие является показателем значения, придаваемого стране, и важности Азербайджана в мировом «зеленом» движении. В преддверии экофорума в корне пересматривается и стратегия, и подход к экологическим вопросам, годами считающимся проблемными в нашей стране.

Например, вопрос незаконной вырубки и уничтожения зеленых насаждений ради построек, а также проблемы, связанные с сокращением питьевой воды и снижением уровня воды в Каспийском море. В преддверии форума власти города решают вопрос с загрязнением воздуха – расширяются пешеходные зоны, сокращается количество машин в центре города, и в самое ближайшее время Азербайджан перейдет на новый стандарт топлива Евро-5, а гражданам предлагают сменить старые автомобили на экологически чистые виды транспорта – велосипеды и самокаты.

Кроме того, началась активная пропаганда здорового образа жизни и сохранения окружающей среды в средних учебно-образовательных заведениях. Основная цель данной инновации – это повышение экологического образования и осведомленности о важных экологических вопросах среди детей и подростков, и в целом молодежи.

Сегодня обновляются такие понятия, как менталитет и система ценностей, которые необходимо прививать в раннем детстве, чтобы в дальнейшем этот ребенок мог пронести по жизни всю полученную информацию и практические навыки. И потому экологическое образование должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. В современную эпоху в высших и средних учебных заведениях, в различных отраслях промышленности формирование и изучение системы экологического образования является самой важной задачей в направлении решения этих проблем.

Отметим, что еще в 70-80-е гг. прошлого века в школах Баку существовали так называемые «кружки юннатов» (в европейском варианте «бойскаутов»), а на уроках труда мальчики своими руками сколачивали из фанеры скворечники (домики для птиц), также проводились совместные субботники, во время которых ученики и учителя совместно убирали территорию школы, сажали и белили деревья, высаживали цветы. В школьный двор приносили щенков и котят, дети играли с животными, а педагоги объясняли, как надо за ними ухаживать, учили уважать и любить братьев наших меньших, и дети делились информацией о своих питомцах.

Как правило, все эти практические занятия проводились в рамках урока «Природоведение». После падения железного занавеса в конце 80-х и в 90-е школьная программа менялась множество раз, и постепенно уроки практической любви к природе сошли на нет. Но в 2008 году Минобразования начало задумываться о том, что уроки экологии необходимо вернуть в школу, так как воспитательный процесс и закладка фундамента добра происходит в самом раннем детском возрасте. Периодически в школах проводились лекции и семинары, школьники были информированы об экологическом состоянии Азербайджана, а также получали ответы на свои вопросы.

Сегодня, в преддверии СОР29 за вопрос экологического воспитания взялись очень серьезно. В рамках просветительских проектов в Баку и его окрестностях будут проведены различные мероприятия, среди которых – обучающие семинары по экологии, сортировка и изучение саженцев, установка контейнеров для управления пластиковыми отходами, акции по посадке деревьев и уборке побережья, разработка детьми и подростками собственных небольших экологических проектов и многое другое. Именно эти практические занятия будут способствовать выработке конкретных навыков среди подростков, ибо сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.

Кроме того, доктор экономических Захид Мамедов в своем интервью изданию Report выдвинул интересное предложение по созданию «Зеленого» университета, который, по его словам, помог бы в формировании квалифицированной кадровой базы, необходимой для обеспечения «зеленого» перехода, ибо сегодня перед человечеством стоит важная задача по эффективному использованию природных ресурсов и обеспечению «зеленого» перехода в сжатые сроки. А для реализации этой миссии нужны профессиональные кадры, которых сейчас мало в Азербайджане. В стране наблюдается нехватка специалистов в «зеленом» банкинге и страховании. В этом смысле создание в Азербайджане «зеленого» университета является необходимостью. С одной стороны, это позволит устранить «кадровый голод», а с другой – привить обществу «зеленую» культуру». А это необходимо, так как Азербайджан – по сути, рай на земле, страна, в которой имеются все климатические зоны, множество прекрасных озер и рек, леса и горы, грязевые вулканы и Каспийское море. Все это – наше наследие, которое обязательно должно быть сохранено ныне живущими и их потомками.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие молодежи».