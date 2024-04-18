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Определен окончательный обвинительный акт по делу Губада Ибадоглу

Определен окончательный обвинительный акт по делу Губада Ибадоглу

Завершается предварительное расследование уголовного дела председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу, сообщает Report со ссылкой на информацию, полученную от адвоката Бахруза Байрамова, который заявил, что  Г.Ибадоглу было предъявлено окончательное обвинение по статьям 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) и 167-3.1 (изготовление, хранение, распространение религиозных экстремистских материалов, т.е. материалов, призывающих к осуществлению религиозной экстремистской деятельности или обосновывающих такую деятельность, либо оправдывающих необходимость такой деятельности) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно информации, после того, как защита ознакомится с делом и подаст ходатайство, собранные материалы будут направлены в суд для рассмотрения.

Отметим, что Губад Ибадоглу был арестован 9 месяцев назад.

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