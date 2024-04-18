Мустафаев: Армения использовала неподтвержденные данные и неверные трактовки в качестве доказательств

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Армения неоднократно использовала неподтвержденные данные и неверные трактовки в качестве своих доказательств в в ходе слушаний по предварительным возражениям по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении.

Об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе слушаний во втором раунде возражений в Международном суде в Гааге по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по иску со стороны Армении, передает Report.

«Азербайджан был возмущен неоднократным использованием Арменией вчера неверных переводов и трактовок доказательств в попытке продемонстрировать, что соответствующие части ее заявления могут подпадать под действие Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – сказал он, комментируя фейк армянских представителей о нашивках ВС Азербайджана с расистскими высказываниями.

Мустафаев подчеркнул, что эти заявления включали в себя использование расистских высказываний, о чем нет настоящих доказательств, и искажение выступлений президента Ильхама Алиева якобы с оскорблениями в адрес армянского народа, которых он никогда не допускал.

«Я могу заверить суд, что вооруженные силы Азербайджана никогда не демонстрировали и не использовали подобные военные нашивки. Источником этого изображения является армянский сегмент соцсетей. Эти доказательства, на которые обратил внимание адвокат армянской стороны на этих слушаниях, являются очередной фальшивкой. Такое недостойно для этого суда», – сказал он.

Кроме того, Мустафаев отметил, что армянская стороны в своих аргументах в ходе слушаний 16 апреля посвятила значительную часть представлению крайне недостоверной и ненадежной фактической информации, которая грубо исказила доказательную базу, и делала заявления не имевшие практически никакого отношения к конкретным предварительным возражениям Азербайджана.