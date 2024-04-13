Ласло Васа: Будапешт может быть надежным проводником между НАТО и Азербайджаном

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С момента установления отношений между Баку и Будапештом их связи неизменно развиваются по восходящей. Наблюдается устойчивое развитие экономических отношений между нашими странами. Подписанная Совместная декларация о стратегическом партнерстве, а также ряд других документов, охватывающих экономическую сферу, играют базовую роль в дальнейшем расширении экономического сотрудничества.

Политические связи между Азербайджаном и Венгрией также находятся на высоком уровне. В феврале текущего года Венгрия выразила протест против резолюции ПАСЕ касательно полномочий азербайджанской делегации, поддержав таким образом нашу страну. Глава венгерской делегации Жолт Немет призвал председателя ПАСЕ совместно с политическими группами предпринять срочные и решительные шаги для восстановления деятельности парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ.

Об основных сферах сотрудничества в эксклюзивном интервью Minval.az рассказал венгерский эксперт, старший научный сотрудник Института международных отношений и торговли Венгрии, профессор Ласло Васа.

– Для начала охарактеризуйте пожалуйста нынешний уровень азербайджано-венгерских отношений. В каких сферах, по вашему мнению, возможно углубление сотрудничества?

– Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, а это означает высочайший уровень двусторонних отношений. В последние годы торговля между нашими странами увеличилась, причем в несколько раз, вырос венгерский импорт энергоносителей. Благодаря очень активной экономической дипломатии несколько венгерских малых и средних компаний определили рыночные возможности в Азербайджане и начали осуществлять активную деятельность в стране.

Кроме этого, значительно выросла активность прямых иностранных инвестиций венгерских компаний, связанная с производством или услугами. Но самое главное — это то, что реконструкционные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре открывают новые возможности и для венгерских компаний, в основном в строительной отрасли, а также в сельском и водном хозяйстве. Углубление отношений зависит от того, как компании смогут найти рыночные ниши наших стран, но очевидно, что ключевую роль будут играть технологически емкие отрасли.

Все больше венгерских компаний приезжают в Баку для вложения инвестиций. По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами вырос на 2,1% по сравнению с 2022 годом, превысив 48,4 млн долларов. За прошлый год из Азербайджана в Венгрию экспортирована продукция стоимостью 4,79 млн долларов – в 2 раза больше, чем в 2022 году. Импорт из Венгрии в Азербайджан, сократившись на 3,2%, составил 43,6 млн долларов.

В 2021 году общий объем торгового оборота между Азербайджаном и Венгрией составил 35,16 миллиона долларов США. В 2022 году он был равен 47,4 миллиона долларам США, что означает увеличение по сравнению с предыдущим годом на 34,81 процента. На сегодня в Азербайджане действуют более 50 венгерских компаний, но их число растет с каждым годом.

– Каким образом Венгрия может способствовать укреплению отношений между Европейским Союзом (ЕС) и Азербайджаном?

– Венгрия во всех смыслах поддерживает развитие отношений между Азербайджаном и ЕС. Цель Будапешта – стать мостом между Азией и Европой и базой для стран Центральной Евразии для их европейских операций. В этом отношении укрепление энергетической инфраструктуры является серьезной поддержкой отношений между Азербайджаном и ЕС, поскольку это помогает интегрировать экономических субъектов Азербайджана в европейскую экономику. Венгрия – стратегический партнер Азербайджана и один из самых его надежных партнеров в Европейском Союзе.

Трансадриатический газопровод (TAP), безусловно, сыграет значительную роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Что касается Венгрии, то мы уже выразили заинтересованность во включении азербайджанского газа в нашу энергетическую структуру в будущем. Строительство межсетевых магистралей в Юго-Восточной Европе продолжается, и как только оно будет завершено, не будет никаких препятствий для нашего доступа к Южному газовому коридору.

Венгрия хотела бы диверсифицировать свои источники энергии, включая источники газа и маршруты доставки. Для нас диверсификация не означает, что произойдет замена существующих источников другими. Для нас диверсификация означает, что мы добавляем новые источники в нашу энергетическую структуру. Поэтому Азербайджан является очень важным партнером сотрудничества. Мы уже согласовали условия поставки 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию уже в этом году. Мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его примерно до 1 миллиарда кубометров в год. Кроме того, Венгрия поддерживает Азербайджан в европейских институтах, в том числе и на политическом уровне. Азербайджан и Венгрия успешно сотрудничают в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) и других международных организаций.

– Какой вклад может внести Венгрия в укрепление отношений между НАТО и Азербайджаном?

– Венгрия, как активный член НАТО, привержена политике соседства НАТО, которая затрагивает и Азербайджан. Поэтому Будапешт может быть надежным проводником между НАТО и Азербайджаном. Есть ряд факторов, которые связывают Венгрию и Азербайджан. Совместные проекты, реализуемые на сегодняшний день между Баку и Будапештом, поистине впечатляют. Чем больше важных проектов мы завершим, тем больше мы сможем предложить НАТО и Азербайджану. Мы будем поддерживать политический обмен на высоком уровне, организовывать встречи, семинары и поддержим визиты представителей НАТО в Азербайджан.

– Господин Васа, мой следующий вопрос касается новых горизонтов в сфере энергетической безопасности ЕС в целом и Венгрии в частности. Каковы будущие перспективы, которые наши страны могли бы поставить перед собой?

– Обе страны преследуют цель диверсификации своей энергетической инфраструктуры. В случае Азербайджана это означает диверсификацию экспортных маршрутов и источников, а в случае Венгрии мы говорим об импорте. Диверсификация означает и тип энергии: новая подводная энергосистема фокусируется на этом. Кроме того, обе страны заинтересованы в создании интерконнекторов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих более качественную связь.

– В каких сферах, по вашему мнению, сотрудничество в ненефтяном секторе может иметь потенциал для развития между Азербайджаном и Венгрией?

– На мой взгляд, сферами, в которых наши страны могли бы более тесно сотрудничать, могли бы стать экологическая отрасль (включая вопросы управления отходами и циркулярной экономики), водное хозяйство, сельскохозяйственные технологии и туристический сектор. Венгерская компания Wizz Air выполняет прямые рейсы между Баку и Будапештом. Что касается туризма, Венгрия достигла значительных успехов, этим опытом можно было бы поделиться с Азербайджаном.

Венгрия может сыграть роль базы для деятельности азербайджанских компаний в Европе и в то же время обеспечить формирование рынков азербайджанских товаров и услуг в Европе. Есть очень хорошие возможности для сотрудничества в сфере науки, образования, экспорта знаний. Успешно развивается также сотрудничество двух стран в сферах транспорта, транзита и логистики. С этой целью в 2022 году между Алятской свободной экономической зоной и Венгерским агентством поощрения экспорта был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Сотрудничество в сфере энергетики сейчас более актуально, Венгерская нефтяная компания представлена ​​инвестициями в Азербайджане, а наша страна участвует в проекте Южного газового коридора, заинтересована в увеличении импорта газа из Азербайджана. Из Азербайджана в Венгрию будут экспортироваться не только нефть и газ, но и электроэнергия.

– Какие сферы венгерской экономики могут быть интересны азербайджанским инвесторам?

– Венгрия обеспечивает отличную налоговую среду с низкими налогами для любого типа инвестиций. В настоящее время строительная отрасль, логистика и туризм являются секторами, которые могут быть особенно интересны азербайджанским инвесторам. Венгерские фармацевтические бренды Gedeon Richter и EGIS хорошо известны в Азербайджане на протяжении десятилетий, как и популярные энергетические напитки HELL, которые также являются венгерской продукцией. Кроме того, мы осуществляем поставки скота в Азербайджан. При этом мы уделяем особое внимание и совместным проектам, которые приносят взаимную выгоду и предлагают инновационные технологии и ноу-хау. Например, наши компании занимались в Азербайджане проектами в сфере сельского хозяйства и информационных технологий.

Азербайджан, освободив свои земли от оккупации, играет очень активную роль в международной политике, поддерживает мирный процесс не только в регионе, но и во всем мире. С этой точки зрения роль Азербайджана в международном мире возрастает с каждым днем. Венгрия намерена участвовать в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации по приглашению правительства Азербайджана, и поощряет участие своих компаний в этой области. «Эксимбанк» Венгрии открыл для этих целей кредитную линию в размере 120 миллионов долларов США.

Ясмин Мамедова