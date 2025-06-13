Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях обвинения в адрес Баку являются полностью вымышленными.

Речь идет о слухах, будто Азербайджан якобы привлекает этнических азербайджанцев в качестве агентов и размещает их в Иране от имени Израиля.

«Эти абсурдные и фантазийные обвинения не имеют никакого отношения к реальности и представляют собой не что иное, как преднамеренную дезинформацию», — подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что Азербайджан решительно отвергает подобные фейковые и беспочвенные заявления.