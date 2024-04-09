Красный Крест должен покинуть Азербайджан!

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Международный комитет Красного креста (МККК) продолжает удивлять своей предвзятостью и откровенно проармянской позицией. Откуда такие выводы? Так надо ли уходить далеко в историю взаимоотношений Азербайджана с этой организацией, если чуть ли не каждым своим действием на протяжении последних лет МККК фактически нарушает само понятие суверенности нашей страны? Нужны факты? Пожалуйста.

Мы опустим то, что пришедший в Азербайджан в 1990-е годы якобы для оказания помощи беженцам в поисках пропавших без вести лиц, МККК так и не сумел проделать свою работу до конца, хотя имел связи с армянской стороной на протяжении всех тех десятилетий, а Азербайджан со всех международных платформ заявлял об оккупации своих территорий со стороны Армении и о зверствах, которым подверглось население захваченных Карабаха и прилегающих к нему районов, а также азербайджанцы, проживавшие на территории самой Армении.

За все эти годы можно было бы сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь правительству Азербайджана в поиске пропавших людей. А ведь во время Карабахской войны пропало более 4 тысяч азербайджанцев – сегодня останки некоторых из них обнаруживаются на освобожденных землях. МККК не действовал на территориях, оккупированных армянами? Действовал, но в этом направлении так ничего и не предпринял.

Не говоря о том, что МККК был прекрасно осведомлен о содержании многих азербайджанцев в лагерях для военнопленных в Армении, но эта структура так и не выполнила своих международных обязательств и под разными предлогами пыталась исключить себя из процесса обмена военнопленными.

Все это дела минувших лет, и на многое в работе МККК Азербайджан закрывал глаза, воспринимая ситуацию следующим образом: эта была единственная организация, при помощи которой Азербайджан мог хоть как-то пролить свет на ситуацию и выяснить судьбу пропавших без вести лиц. Однако сегодня терпеть предвзятость, а проще говоря, откровенно проармянскую позицию МККК, стало просто невозможно.

Возьмем хотя бы то, как эта организация повела себя после победоносной второй Карабахской 44-дневной войны. МККК активно включился в процесс решения проблем… нет, не обеих сторон конфликта, а именно страны- агрессора и тела более 1700 армянских солдат были переданы Армении. Более того, после войны МККК, проявив откровенное неуважение к международному праву и законодательству Азербайджана, стал в автономном порядке работать в Ханкенди. И таким образом, фактически в Азербайджане стали действовать два центра Красного Креста, причем офис организации в Ханкенди имел собственный бюджет, осуществлял независимый подбор персонала и действовал в интеграции с Арменией, а не с правительством Азербайджана.

Не это ли нарушение азербайджанского законодательства? А ведь официальный Баку неоднократно обращался к МККК и требовал изменить статус офиса в Ханкенди, но… все обращения были проигнорированы.

Некоторые попытаются найти оправдание действиям МККК, заявив, что таким образом организация старалась не терять время на организационные вопросы и заострила внимание исключительно на спасении людей. Допустим.

Но следующие откровенно предвзятые деяния Красного Креста уж совершенно невозможно понять, а тем более оправдать. Помните, как азербайджанские экоактивисты организовали акцию протеста на Лачинской дороге? Тогда офис МККК в Ханкенди откровенно осуществлял незаконные перевозки как людей армянской национальности через границу Азербайджана, так и занимался контрабандой. Неслучайно именно тогда двое сотрудников этой организации были объявлены персонами нон грата и выдворены из Азербайджана.

Просто поразительно! В то время, как Азербайджан открыл Агдамскую дорогу и сделал возможным транспортировку грузов по ней, Красный Крест настаивал на том, чтобы грузы провозились по Лачинской дороге. Зачем? Если МККК чисто гуманитарная организация и целью ее является помощь людям, страдающим от конфликтов или войн, то чем объяснить тот факт, что организация конкретно заартачилась как раз на том самом вопросе, который так упорно политизировали армяне. Откуда такая любовь к армянам и нелюбовь к азербайджанцам? Жесткий вопрос?

Так надо ли было Красному Кресту делать так, чтобы Азербайджан в конце концов задался им?

Не так давно было принято решение приостановить деятельность Ханкендинского офиса МККК. Интересно, что эту информацию обнародовал не бакинский, а ереванский офис учреждения. А в настоящее время Ханкендинский офис переехал в Барду и заявил, что работает там. Таким образом, у организации осталось два офиса в Азербайджане. Но война давно закончилась, и необходимость в МККК на территории Азербайджана отпала. Мы больше не нуждаемся в «помощи» этой организации.

Можно однозначно заявить, что миссия Красного Креста в Азербайджане подошла к концу, и он незамедлительно должен покинуть территорию страны.

Рауф Насиров