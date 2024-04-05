Шарль Мишель обратился к Израилю: Младенцы и дети Газы умирают от недоедания

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Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель обратился к Израилю в связи с сектором Газа в публикации на своей странице в соцсети «X».

«Дети и младенцы в Газе умирают от недоедания. Необходимы серьезные и срочные усилия, чтобы немедленно положить конец голоду, орудию войны в Газе. Международное сообщество неоднократно призывало к расширению гуманитарной помощи Газе, и в частности, есть две обязательные для выполнения резолюции ООН по предотвращению голода. Недостаточно того, что Израиль временно открыл контрольно-пропускной пункт Эрез и разрешил доставку помощи через порт Ашдод», — отметил Шарль Мишель.