Хикмет Гаджиев: Мины продолжают вызывать гибель и ранения наших мирных жителей

4 апреля – Международный день информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности.

Об этом написал на своей странице в соцсети Х помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В результате 30-летней военной оккупации Армении освобожденные территории Азербайджана густо заминированы армянскими минами.Мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства продолжают вызывать гибель и ранения наших мирных жителей и препятствуют усилиям по реконструкции и восстановлению и возвращению вынужденных переселенцев. Среди жертв есть мирные жители, а также дети», – отметил Гаджиев.

4 April – International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

As a result of Armenia’s 30 year long military occupation, liberated territories of Azerbaijan are densely contaminated with the landmines by Armenia.

Mines, explosive remnants of war, and improvised… pic.twitter.com/BUNw5Z46Nq

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 4, 2024