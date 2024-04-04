МИД: 350 азербайджанцев стали жертвами армянских мин в постконфликтный период

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4 апреля отмечается как Международный день информирования о минной опасности и помощи в разминировании.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Отмечается, что во время почти 30-летней военной оккупации территории Азербайджана Арменией, а также в нынешний постконфликтный период наша страна, страдающая от минной угрозы, принесшая многочисленные жертвы, подчеркивает важность серьезной борьбы с минной угрозой. Угроза минирования, продолжающаяся Арменией даже в постконфликтный период, не только замедляет проводимые в регионе восстановительные и строительные работы, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, но и остается источником серьезной опасности для жизни и здоровья наших граждан. Даже после окончания 44-дневной Отечественной войны и конфликта Армения, вопреки взятым на себя обязательствам, использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях, в том числе для продолжения минной угрозы. Подтверждением тому служит обнаружение в 2022 году на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов более 2700 противопехотных мин производства Армении 2021 года.

После антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, был выявлен факт установки более 500 тысяч мин по периметру этих территорий, что является подтверждением масштабов этой угрозы. Это также продемонстрировало, что заявления о том, что Армения якобы не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований.

В результате продолжающейся минной угрозы со стороны Армении в период постконфликтного периода в результате взрывов мин, которые происходят почти ежедневно, жертвами стали в общей сложности 350 азербайджанцев. Погибли 65 человек, из них 50 человек были гражданскими лицами, 15-военнослужащими.

География минных происшествий, большинство из которых до сих пор происходило за пределами бывшей линии соприкосновения, особенно в местах расположения гражданских объектов, населенных пунктов, а также кладбищ, свидетельствует о том, что минная угроза Армении умышленно направлена на увеличение потерь среди гражданского населения. Это, в свою очередь, является очередным проявлением нынешней этнической ненависти и нетерпимости к азербайджанцам со стороны Армении. Несмотря на неоднократные призывы Армении предоставить карты заминированных территорий с целью положить конец этой угрозе, эта страна долгое время вообще отрицала существование подобных карт. Достоверность данных карт, представленных в результате давления, оказанного международным сообществом, составила всего 25%. Более 55% недавних инцидентов с минами произошли за пределами территорий, указанных в картах.

Действия Армении относительно минной угрозы являются еще одним ударом по мерам, принятым в постконфликтный период для построения устойчивого мира и доверия в регионе. 4 апреля – в Международный день информирования о минной опасности и помощи в разминировании Азербайджан вновь призывает международное сообщество принять последовательные меры в целях осуждения минной угрозы со стороны Армении, представления этой страной минных карт, а также оказания поддержки в устранении минной угрозы в Азербайджане.