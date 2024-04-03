Станет ли удар Израиля по иранскому консульству в Сирии причиной войны?

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Израиль неоднократно наносил удары по сирийской территории с целью «уничтожить военные объекты Ирана», но на сей раз он разбомбил иранское консульство – погибли 11 человек, включая 7 высокопоставленных лиц КСИР. Тегеран не может не ответить на такой вызов, однако в какой форме он это сделает – большой вопрос. Главное – перерастет ли «инцидент» в Дамаске в большую войну на Ближнем Востоке в интересах внерегиональных сил.

То, что Израиль наносит удары по территории Сирии, объясняя это стремлением уничтожить военные объекты Ирана с «точной наводкой» на военных Корпуса стражей исламской революции, стало уже рутинным явлением. Но удар по консульству ИРИ в Дамаске (здание разрушено, погибли, как минимум, 11 человек, включая 7 высокопоставленных военных и советников КСИР), приобрел весьма зловещее звучание, поскольку речь идет о диппредставительстве вообще, и ликвидации высокопоставленных лиц Корпуса стражей, к которому в Тегеране особое отношение – в частности.

Сам факт удара по консульству можно считать беспрецедентным, сравнимым лишь с бомбардировкой силами НАТО посольства Китая в Белграде. Но тогда НАТО объявил это «ошибкой» – целились в здание неподалеку, а угодили в диппредставительство. Семьям погибших была выплачена компенсация, и Пекин спустил всю эту ситуацию на тормозах, хотя вряд ли позабыл о ней.

С другой стороны, вспомним 1992 год – террористическую атаку на посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в которой впоследствии обвинили Иран (до сих пор неясно, имел ли он к ней отношение).

Но, думается, на сей раз «малой кровью», как это было в случае с Китаем, дело не обойдется: среди погибших – очень ценный, для Ирана, кадр – командующий элитным подразделением ВС ИРИ КСИР в Сирии и Ливане Реза Захеди. То есть – самый высокопоставленный генерал КСИР из убитых войсками, и для Тегерана – после гибели главнокомандующего Касема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника – это самая большая потеря.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что преступление сионистов не останется без ответа. Назвав израильскую ракетную атаку на консульство Ирана «террористическим преступлением и грубым нарушением международных норм», он подчеркнул: «После неоднократных поражений и неудач на фронте Сопротивления сионистский режим изо всех сил пытается спастись, совершая подобные преступления, но он должен знать, что он никогда не достигнет своих зловещих целей такими бесчеловечными действиями».

Сам иранский посол Хосейн Акбари и его семья не пострадали – дипломат в это время находился в самом здании посольства. Глава иранского МИД заявил об ответственности США за нападение на диппредставительство, хотя Вашингтон открестился от удара по консульству и заявил, что не знал о готовящемся акте и не принимал в нем участия. Заметим, что в последнее время отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом далеко не блестящие, но новое «взаимное притяжение» на почве «общего врага» вполне может состояться. Однако «перемежающееся» – в ожидании президентских выборов в США.

Посол тоже заявил об «ответных мерах». Но какими они будут? С одной стороны, Иран явно не готов к серьезным военным действиям против Израиля, у которого, как считается, есть ядерное оружие; и, соответственно – против США. С другой стороны, «потеря лица» Тегераном невозможна по определению, однако с учетом невозможности исключить из создавшейся ситуации провоцирование Вашингтоном ответного масштабного удара по Израилю, который вполне может привести к войне на Ближнем Востоке. То есть, как минимум, США попытаются расправиться с непокорными государствами в этом регионе (в первую очередь – Ираном с его ядерной и ракетной программами) чужими руками. Таким образом, прямого боевого столкновения между Ираном и Израилем может и не быть: ведь запылает весь Ближний Восток.

И это, надо думать, прекрасно понимают в Тегеране, а, значит, готовят возмездие иного рода. В любом случае, Тель-Авив неспроста дал указание своим посольствам во всем мире принять максимум мер безопасности, имея в виду фактор задействования прокси-сил Ирана.

Накануне иракские шиитские вооруженные группировки в составе «Исламского сопротивления» объявили, что нанесли удар беспилотниками по военной авиабазе «Тель-Ноф» в центральной части Израиля на «наших оккупированных территориях» (то есть самого Израиля). Соответственно, надо думать, Израиль нашел не самое подходящее время для атаки на консульство Ирана в Сирии, поскольку открыл для себя «второй фронт» – с учетом ситуации в Газе (где он почти одновременно с Дамаском нанес удар по иностранной гуманитарной продовольственной миссии World Central Kitchen (WCK), погибли 7 человек), и намерений иракских группировок продолжать «наносить удары по опорным пунктам врагов» для поддержки населения Газы.

Если учесть, что они приложили руку к ударам по аэропорту Бен-Гурион, электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому Кирьят-Шмона и авиабазе «Пальмахим» на севере Израиля, то последнему, конечно, приходится туго. Сможет ли он осилить несколько фронтов, тем более при отсутствии официальной поддержки международного сообщества. И в условиях не сочувствия со стороны ООН, распространившей осуждающее Израиль заявление в контексте удара по иранскому консульству с игнорированием положения международного права о неприкосновенности дипломатических объектов «во всех случаях».

«Генеральный секретарь (ООН) призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Он предупреждает, что любой просчет может привести к более широкому конфликту в и без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое уже испытывает беспрецедентные страдания в Сирии, Ливане, на оккупированной палестинской территории и на Ближнем Востоке в целом», – подчеркнуто в заявлении.

В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Иран имеет право на применение силы в порядке самообороны, но это будет означать сильнейшую эскалацию конфликтов на всем Ближнем Востоке.

Словом, на данном этапе картина такая (но она может стремительно меняться): Иран не имеет возможности воевать с Израилем, поэтому наиболее приемлемым вариантом «сохранения лица» для него видится неизменность статуса-кво с оказанием помощи противникам Израиля. В свою очередь, Израиль тоже не готов самостоятельно вести войну, но за ним стоят государства Запада, желающие свержения иранского режима. Они и могут пойти на большую провокацию посредством Тель-Авива, который не будет принимать прямого участия в военных действиях – это сделает группа стран НАТО. И получится что-то вроде повторения истории с Ираком.

Но Тегеран ведь тоже не станет сидеть, сложа руки: его ответные удары и удары его союзников будут нацелены, в первую очередь, на Израиль, который в любом случае понесет крупные потери.

Как минимум, на Ближнем Востоке ожидается если не масштабная война, то «войнушка», хотя аналитики телеканала CNN считают, что удар по консульству Ирана в Дамаске может стать «последней каплей», ставшей причиной начала масштабной войны в регионе, несмотря на усилия многих стран для предотвращения «тотального пожара».

А пока Иран не предпринимает никаких (опасное затишье) ответных мер – ожидается вердикт с заседания Совбеза ООН по удару Израиля в Дамаске, и Россия уже распространила в этой организации проект заявления Совбеза для прессы с осуждением удара по консульству ИРИ. Как написал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, «Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом».

Но чего стоят в современном мире резолюции ООН? Только той бумаги, на которой они написаны. И это тоже огромная проблема, поскольку легитимных механизмов сдерживания войн сегодня не существует: есть сила денег и политики, а не сила права. Как точно выразился американский ученый и публицист, Нобелевский лауреат Пол Робин Кругман, «Политика определяет, кто сильнее. Она не показывает, кто прав».

Ирина Джорбенадзе