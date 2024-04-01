В Турции в очередной раз победила демократия

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В Турции в очередной раз победила демократия! – таким стал лейтмотив выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам прошедших 31 марта муниципальных выборов. Предварительные итоги голосования Высшей избирательной комиссией этой страны будут оглашены уже сегодня, однако вчера к вечеру стало ясно, что оппозиция впервые за 20 лет обошла на местных выборах правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в ключевых, с точки зрения формирования мнения у электората, городах и провинциях Турции. Основной оппозиционной силой выступила Народно-республиканская партия (НРП), хотя в ряде провинций и городов были и выдвиженцы по личной инициативе. Так, согласно предварительным данным, после подсчета почти 95% протоколов оппозиционерам в борьбе за посты мэров крупных городов удалось хоть и незначительно – всего примерно на пару-тройку процентов, но обойти представителей правящей партии. В результате вне зависимости от конечных итогов выборов в актив НРП можно смело записать 15 из 30 кресел мэров городов в статусе метрополий и 21 пост мэра региональных центров. А правящая ПСР пока победила в 11 метрополиях и 12 центрах провинций. Но самое главное, ей не удалось вернуть себе Анкару, Стамбул, Анталью или Измир.

Почему результаты этих выборов так важны для Турции? Дело в том, что борьба за посты градоначальников является самой важной составляющей местных властей. И объяснением тому служит тот факт, что эффективное управление в рамках муниципалитетов позволяет какой-либо партии или отдельным людям показать заодно и эффективность социально-экономического курса той партии, которую они представляют. Ведь муниципалитеты в Турции, имея собственные бюджеты, обладают параллельно и довольно большими полномочиями в решении отдельных вопросов. Каких именно? А это зависит от масштабов территории и числа населения, управляемого конкретным муниципалитетом.

Благодаря проведенным в 2013 году в Турции реформам в местных органах самоуправления муниципальное устройство там приобрело четырехуровневую структуру. Самыми большими считаются метропольные муниципалитеты (Büyükşehir belediyeleri), к которым отнесены муниципалитеты, существующие в границах 30 городов. Это вроде административных центров провинций с населением более 750 000 человек. К таковым, например, относятся муниципалитеты, действующие в Анкаре, Стамбуле, Измире, Анталье, Бурсе, Конье, Манисе, Мерсине, Эрзуруме и других крупнейших городах Турции. Во главе муниципальных образований там стоят избираемые горожанами градоначальники (Büyükşehir Belediye Başkanı), и именно этих людей и выбирали вчера турки.

Далее по градации идут столичные муниципалитеты, существующие в границах административных центров с населением менее 750 000 человек. Затем районные муниципалитеты, существующие в границах районов и районов в больших городах и, наконец, городские муниципалитеты, существующие в границах небольших городов и городских поселений. Органы государственной власти всех уровней и все муниципалитеты являются отдельными юридическими лицами, все они имеют отдельный бюджет и право взимать налоги. Но самое главное, и те, и другие находятся под демократическим контролем граждан. Каким образом? Все очень просто: порядок избрания и назначения, структуру, сферу полномочий и зону ответственности местных властей на каждом уровне в Турции регулирует соответствующий закон. Например, есть закон «О специальной провинциальной администрации» от 2005 года, который определяет права, обязанности, полномочия и сферу ответственности руководства провинции. И этот нормативный документ определяет, каким образом местные органы самоуправления могут развивать такие сферы, как здравоохранение и социальная защита населения, образование и культура, экономика, сельское хозяйство и общественные работы.

О том, какую роль играют муниципалитеты в Турции, можно понять по тому, как они отреагировали на трагические и катастрофические события 6 февраля 2023 года, когда в юго-восточной части этой страны, в регионах, примыкающих к Сирии и в самой Сирии с интервалом в несколько часов произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 53 тысяч человек. Обрушению и серьезным разрушениям подверглись около 700 тысяч зданий, в результате чего без крова остались миллионы людей. И первая помощь поступила от муниципалитетов, которые в срочном порядке стали поставлять к месту событий воду для людей, палатки, одеяла.

Впоследствии к процессу подключилась и центральная администрация, но первыми все-таки отреагировали муниципалитеты. Да, тогда Турции помогли многие страны мира, но и сегодня, спустя более чем год после тех событий, муниципалитеты продолжают обеспечивать людей соответствующей инфраструктурой — молельнями, небольшими клиниками, продуктовыми магазинами с субсидированными ценами и общественными центрами с детскими садами, библиотеками и школами.

Безусловно, говоря о муниципалитетах в Турции и их роли в построении демократического общества, нельзя не упомянуть и о внутриполитических событиях последних десятилетий в этой стране. И такой подход был бы наиболее правильным, поскольку демократизация этой страны все еще продолжается. И если не уходить глубоко в дебри истории, то очередным этапом развития процесса можно считать девяностые годы прошлого века, на которые и пришелся скачок демократии в этой стране. Тогда в Турции существенно расширились права и свободы граждан, стали укрепляться демократические институты, закрепился принцип разделения властей и суды получили максимальную независимость, усилился и стал более прозрачным выборный процесс, интенсифицировалось взаимодействие с Европой. Далее можно также вспомнить и попытку военного переворота, когда демократия в этой стране отстояла свое право на существование и было значительно ограничено участие армии в принятии политических решений, что еще более усилило центральную администрацию, не ограничив при этом в правах местные органы самоуправления.

Вернемся к вчерашним выборам. Именно от их результатов зависит, сумеет ли оппозиция в Турции пройти во власть после предстоящих в 2028 году президентских выборов. Первый раунд предстоящей битвы оппозиция уже выиграла тем, что победила в Стамбуле. И между вчерашними выборами и теми, что будут спустя четыре года, существует тесная связь. Однако у самого Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящие события несколько иной взгляд. Он выразил благодарность всем избирателям. которые пришли в избирательные участки и сделали свой выбор, но самое главное, по мнению президента – это зрелость турецкой демократии, которая доказала это. Хотя, конечно, никто не говорит, что партия власти не проанализирует ошибки и недочеты с тем, чтобы прийти к будущим выборам еще более подготовленной.

Рауф Насиров