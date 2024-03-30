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В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года Годом солидарности во имя зеленого мира в Азербайджане продолжаются работы по расширению площади зеленых насаждений, восстановлению экологического баланса и защите окружающей среды, сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

С этой целью 30 марта Исполнительная власть города Баку и общественное объединение «Региональное развитие» провели очередную акцию по посадке деревьев в Наримановском районе столицы.

В рамках акции сотрудники исполнительных структур и волонтеры общественного объединения посадили 600 саженцев деревьев, отобранных в соответствии с климатическими условиями.

В целях внесения вклада в защиту окружающей среды и предотвращению изменения климата, вызванного глобальным изменением климата и угрозой нехватки воды, в Баку традиционно высаживают в соответствии с местным климатом засухоустойчивые растения, деревья и кустарники.

Отметим, что сегодняшняя акция по посадке деревьев охватила все районы города Баку, и в течение сезона планируется продолжить акции, связанные с озеленением столицы, уходом за зелеными насаждениями и благоустройством территорий.

В то же время в течение дня коммунальные службы столицы провели внутренний субботник на главных улицах и проспектах города, с помощью специальной техники службы вымыли улицы и проспекты химикатами, безвредными для природы и животных, а также провели другие очистные работы.

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