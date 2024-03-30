Президент Украины уволил советника

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности советника Сергея Шефира. Он подписал соответствующий указ.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнениях: первого помощника президента Сергея Шефира, внештатного советника президента Олега Устенко; Советника президента Сергея Трофимова, внештатного советника президента Михаила Радуцкого, уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой, уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.