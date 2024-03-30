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Главное Мир

Президент Украины уволил советника

Президент Украины уволил советника

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности советника Сергея Шефира. Он подписал соответствующий указ.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнениях: первого помощника президента Сергея Шефира, внештатного советника президента Олега Устенко; Советника президента Сергея Трофимова, внештатного советника президента Михаила Радуцкого, уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой, уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.

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