Кайсер Наваб – «Минвалу»: COP29 укрепит Азербайджан как активного участника международного климатического сотрудничества

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Пакистан и Азербайджан привержены углублению двустороннего сотрудничества в различных областях. Между странами подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании по расширению экономического сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. Секторами с наибольшим потенциалом для взаимовыгодного партнерства являются энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии, здравоохранение и наука.

Minval.az представляет интервью с основателем и руководителем Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане, международным экспертом по инициативе «Один пояс – один путь», экономистом Кайсером Навабом.

– Господин Наваб, как вы оцениваете нынешний уровень торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Ближним Востоком?

– Нынешние торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Ближним Востоком в целом позитивные, при этом продолжаются усилия по укреплению связей посредством различных торговых соглашений и дипломатических обязательств. Оба региона признают взаимную выгоду сотрудничества и стремятся к дальнейшему расширению экономического потенциала.

Стратегический подход имеет важное значение для построения более прочных связей и реализации всего потенциала совместных усилий двух стран. Эти усилия включают обмен визитами и другие важные области сотрудничества, такие как расширение торговли, продвижение инвестиций и изучение новых возможностей. Отношения между Азербайджаном и Ближним Востоком привержены установлению сотрудничества с целью углубления экономических отношений и достижения взаимного процветания.

– Как продвигается азербайджанская продукция на Ближнем Востоке? С какими странами Ближнего Востока у Азербайджана наиболее развиты торговые отношения?

– Азербайджанская продукция продвигается на Ближнем Востоке посредством торговых ярмарок, выставок, двусторонних торговых соглашений. Такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Турция входят в число ключевых партнеров, с которыми Азербайджан развил прочные торговые отношения. Эти страны служат важными рынками для азербайджанских товаров, способствуя общему росту торговли между Азербайджаном и Ближним Востоком.

– Какие сферы азербайджанской экономики наиболее привлекательны для арабских стран? Как обстоят дела с инвестициями в зеленую энергетику в Азербайджане из стран Ближнего Востока?

– Арабские страны находят привлекательными некоторые отрасли азербайджанской экономики, включая энергетику, сельское хозяйство, инфраструктуру и туризм. Инвестиции в зеленую энергетику из стран Ближнего Востока постепенно увеличиваются, что указывает на растущий интерес к инициативам устойчивого развития. Сектор возобновляемой энергетики Азербайджана представляет многообещающие инвестиционные возможности для арабских стран, стремящихся диверсифицировать свои энергетические портфели и поддержать зеленые инициативы.

– COP29, которая пройдет в Азербайджане, сыграет важную роль в определении будущих шагов по борьбе с изменением климата. Как вы думаете, какие темы станут основными на конференции?

– COP29, вероятно, сосредоточится на таких ключевых темах, как развитие возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов углекислого газа, стратегии адаптации и международное климатическое финансирование. Крайне важно включить дискуссии о передаче технологий, наращивании потенциала для решения разнообразных проблем, связанных с изменением климата. Кроме того, вопросы, связанные с сохранением биоразнообразия и устойчивым сельским хозяйством, должны быть приоритетными в повестке дня конференции.

COP29 может также помочь Азербайджану реализовать потенциал зеленых технологий и стимулировать пересмотр энергетической политики. Азербайджан может вдохновиться успешными примерами других стран, которые уже интегрировали возобновляемую энергетику и другие зеленые технологии для развития их энергетических систем. Это может помочь укрепить страну как активного участника международного климатического сотрудничества и способствовать реализации более амбициозных планов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов.

– Какой вклад может внести Азербайджан в реализацию глобальной зеленой повестки дня, и с этой точки зрения как вы оцениваете меры, реализуемые в направлении развития зеленой энергетики в Азербайджане?

– Азербайджан может внести свой вклад в глобальную зеленую повестку дня, используя свои ресурсы и опыт в развитии возобновляемых источников энергии, продвигая устойчивые практики в различных секторах и активно участвуя в международных климатических инициативах.

Меры, реализованные в направлении развития зеленой энергетики в Азербайджане, демонстрируют приверженность сокращению выбросов углекислого газа и переходу к более устойчивому энергетическому балансу. Для достижения этой цели Азербайджан должен продолжать инвестировать в инфраструктуру возобновляемых источников энергии, реализовывать поддерживающую политику и укреплять международное партнерство для обмена знаниями и передачи технологий.

– Энергетическое сотрудничество является одной из важнейших составляющих двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Какие важные достижения наших стран можно отметить за последние годы?

– В последние годы Азербайджан и Пакистан достигли значительных успехов в энергетическом сотрудничестве, включая завершение проектов энергетической инфраструктуры, таких как TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод), которые облегчают транспортировку природного газа из Азербайджана в Европу через Турцию.

Эти проекты повышают энергетическую безопасность, способствуют региональной стабильности и диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, укрепляя двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в энергетическом секторе.

Ясмин Мамедова