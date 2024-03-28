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Главное Общество

В связи со смертью женщины проходит проверка в ПО «Лифттемир»

В связи со смертью женщины проходит проверка в ПО "Лифттемир"

В исполнительной власти города Баку прошло расширенное совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины, застрявшей в дверях лифта в одном из жилых домов в Бинагадинском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе исполнительной власти.

На совещании с участием руководителей хозяйственных служб столицы было проанализировано состояние существующего лифтового хозяйства в многоэтажных жилых домах.

Было отмечено, что для расследования инцидента при исполнительной власти Баку создана комиссия, которая совместно с правоохранительными органами проводит тщательную проверку деятельности ПО «Лифттемир».

Кроме того, директору «Лифттемир» Халиду Алекберову был объявлен строгий выговор, комиссия по итогам расследования примет решение о том, останется ли он на занимаемой должности.

Также отмечается, что начальник специализированного производственного управления «Бакымензилавтомат» Ильхам Гусейнов и начальник Объединения жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района Элмин Заманов отстранены от должностей на период расследования.

Напомним, что 26 марта в Бинагадинском районе Баку 45-летняя женщина погибла, застряв в дверях лифта.

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