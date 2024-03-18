Зеленский пообещал выход Украины на максимум оборонного производства

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Украина в 2024 году должна выйти на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам президента, во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте. Также был проведен анализ динамики боеприпасов. В частности, логистика в армии стала ощутимо более эффективной.

«Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома относительно контрактов на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этого нашего потенциала – очевидная стратегическая перспектива Украины», – рассказал Зеленский.