Азербайджан борется против раздробленности как мира, так и Южного Кавказа

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В чем важность проходящего в Азербайджане XI Глобального Бакинского форума? На первый взгляд, мероприятие хоть и масштабное, но наша страна давно привыкла к подобным событиям международного уровня, на которых не раз участвовали самые прогрессивные умы человечества в области политики, экономики и социума и, конечно же, науки. Однако в ходе нынешнего Глобального Бакинского форума президент Ильхам Алиев очертил очень важные контуры геополитики. Некоторые вещи он открыто назвал своими именами, а некоторые можно домыслить и понять дальнейшее развитие событий. Хотя в целом мероприятие и было посвящено анализу происходящего в мире, что отразилось в его названии «Восстановление раздробленного мира». Так о чем речь? О раздробленности мира непосредственно в нашем регионе, то есть на Южном Кавказе или в целом о происходящем во всем свете?

Во вступительной речи сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина речь шла в целом о процессах мирового уровня. Здесь же и вопросы войны в Украине, нападения ХАМАС на Израиль и ответных мер, предпринятых в секторе Газа, желания Китая выступить в качестве нового центра силы, а также ситуация в Африке, Латинской Америке, гуманитарные вопросы, климатические и очень много другого из того, что полностью вписывается в понятие раздробленности мира как такового. Однако в выступлении главы нашего государства прослеживалось нечто иное, здесь акцентировалось внимание на происходящем в нашем регионе, но с позиции ее мировой значимости, что не является чем-то фантастическим и вымышленным, поскольку все происходящие в последние пару лет на Южном Кавказе события именно об этом и свидетельствуют.

Итак, о чем же говорил президент? В первую очередь предлагаем обратить внимание на высказывание главы государства о деятельности, вернее о бездеятельности Минской группы ОБСЕ. Да, подобного рода замечания из уст Ильхама Алиева звучали и раньше, и сам он напомнил, что на протяжении 30 лет с разных международных трибун призывал мировую общественность решить карабахский вопрос в рамках 4 резолюций ООН, и говорил о практической безынициативности и бездеятельности Минской группы. А затем Азербайджан взял и сам решил вопрос силовым путем.

О чем это говорит? Будучи политиком международного уровня, президент не стал называть вещи своими именами, ограничившись лишь, если можно так выразиться, окольным указанием на суть вещей. Но в том-то и заключается суть, что в карабахском вопросе со своей задачей не справилась именно ООН, а не столько Минская группа. Ведь как таковая Минская группа ОБСЕ была создана по инициативе трех из пяти государств Совбеза ООН – США, Франции и России. И стоило ли ожидать, что эта структура справится со своей задачей, если государства, формирующие базис самой мощной в мире международной структуры, не смогли отстоять резолюции, принимаемые ООН?

И какой из этого следует вывод? Его озвучил сам президент Азербайджана, сказав следующее: «Разрешение конфликта военно-политическими средствами фактически демонстрирует, что для достижения мира иногда приходится использовать военный вариант». А ведь это призыв и одновременно обращение. Обращение, прежде всего, к столь сильным международным структурам, как ООН с тем, чтобы они более активно боролись за то, что отражено в названии XI Глобального Бакинского форума, то есть боролись за восстановление раздробленного мира.

Что касается призыва, то он адресован к странам, которые сегодня столкнулись с незаконными территориальными претензиями других государств и вынуждены вести войну. Именно к ним обратился Ильхам Алиев, сказав, что им «приходится использовать военный вариант» именно «для достижения мира» на своей земле. С другой стороны, а чего гадать-то? Ведь именно об этом открыто сказал Ильхам Алиев, отметив следующее: «…произошедшее в Азербайджане за последние три-четыре года не является вопросом локального характера. Оно уже имеет много положительных последствий, влияющих на ситуацию не только на Южном Кавказе. Думаю, что его можно использовать как образец для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов».

Теперь раскроем мысль о том, почему, по мнению президента, произошедшее в Азербайджане за последние три-четыре года не является вопросом локального характера. Фактически этой тематике, согласно условному делению, посвящена вторая часть его выступления. Здесь был затронут вопрос вмешательства в политику Южного Кавказа других стран, в частности Франции.

«Но реакция французского правительства на вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной. Было предпринято пять попыток вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН и наложить санкции на Азербайджан за то, чего мы не делали, — мы не сделали ничего, противоречащего международному праву», – сказал Ильхам Алиев.

Но он не стал раскрывать истинных мотивов, которые стоят за действиями французского правительства. Ведь цель не в том, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за восстановление своей территориальной целостности. Планы Франции гораздо более коварные и заключаются в том, чтобы посредством санкций, о которых там так сильно мечтают, экономически ослабить Азербайджан и лишить его доминирующей позиции в регионе. Ведь, по сути, после второй Карабахской войны именно Азербайджан превратился в ту силу, которая может объединить все южнокавказские государства, – конечно же, речь идет об Армении и Грузии, – в некий политико-экономический союз, который сам станет решать собственные проблемы и выступать единым фронтом против любого вмешательства извне.

Собственно, предлагая Армении подписать мирный договор, Азербайджан фактически приступил к формированию такого союза, что совершенно не устраивает Францию, желающую держать этот регион под собственным контролем. Отсюда и французская предвзятость ко всему азербайджанскому, вплоть до памятников искусства. Иначе говоря, сегодня между Азербайджаном и Францией фактически идет борьба за лидерство на Южном Кавказе, что лишний раз подчеркивает ставшую аксиомой истину о том, что после второй Карабахской войны наша страна превратилась в политического субъекта мировой геополитики.

И наконец, в своей речи президент коснулся и вопроса COP29 – одно из самых важных мероприятий в области сохранения климата в мире, и которое станет одним из самых крупных из когда-либо проводимых в нашей стране. И вот здесь, в завершающей части речи главы государства, уже каких-либо скрытых подтекстов не было. Здесь все ясно.

«Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий Азербайджана в отношении «зеленого» перехода», – сказал Ильхам Алиев, лишь подкрепив и без того несомненную уверенность всех в том, что наша страна с честью справится как с самой задачей проведения данного мероприятия, так и со всеми взятыми на себя обязательствами по переходу на «зеленую» энергетику.

Рауф Насиров