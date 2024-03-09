«Грузинская сеть» антиазербайджанских провокаций. Почему Тбилиси не реагирует?

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Правоохранительные органы Азербайджана продолжают расследование деятельности YouTube канала Toplum TV. Делу, особенно в армянской медиа-сфере, как того и следовало ожидать, старательно лепят политический характер: ах, «независимое телевидение», ах, «аресты журналистов», «покушение на свободу слова» и т.д. В действительности же обвинения в адрес сотрудников Toplum TV сугубо финансовые. Точнее говоря, статья 206 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики — контрабанда. Да, с политическим оттенком, но от этого она не перестаёт быть контрабандой. То есть заведомо незаконной деятельностью.

За «свободу слова» и журналистскую деятельность, даже с оппозиционным уклоном, в Азербайджане, вопреки истеричным воплям известных кругов, никого не арестовывают. Другое дело – финансовые и налоговые нарушения. В особенности когда под вывеской СМИ создаются структуры, выполняющие чужой политический заказ – на «раскачку ситуации» в стране, провоцирование беспорядков и т.д.

Как теперь становится известно, «независимый телеканал» Toplum TV весьма активно использовался в качестве «передаточного звена» для незаконного финансирования множества проектов и «мероприятий» в Азербайджане со стороны известных западных кругов. Через этот канал было «прокачано» не менее полумиллиона долларов США. Как показывают материалы, изъятые при обысках в офисе «независимого телеканала», и этот сравнительно новый западный проект играл роль «финансового центра» для целой сети структур, направленных на провоцирование внутренней напряженности, беспорядков и т.д.

Схема, по совести говоря, знакомая. В не таком уж давнем прошлом, начиная ещё с девяностых, подобные схемы проворачивались при помощи таких структур, как USAID или Национальный Демократический институт (NED), бакинским офисом руководил небезызвестный Алекс Григорьевс. Тогда, напомним, через NED тоже прокачали солидные суммы, которые шли, в числе прочего, на финансирование «акций» на Площади Фонтанов, где использовался и «коктейль Молотова» — напомним, что во многих европейских странах уже изготовления этой горючей смеси считается уголовным преступлением. Причём следствие уже тогда располагало неопровержимыми доказательствами, что многих молодых людей к участию, вернее, соучастие в этих акциях привлекали за деньги.

И вот теперь старые схемы – снова в деле. Персоны вроде Акифа Гурбанова, который был и одним из руководителей Toplum TV, и возглавлял Институт демократических инициатив, и по ходу дела руководил политическим движением «Третья республика», получал от западных институтов сотни тысяч долларов, но до «привлечённых» молодых людей доходили гроши. Тоже дежавю.

И самое примечательное, и тогда, и сейчас незаконные схемы финансирования подрывной сети, созданной в Азербайджане западными институтами, проводилось через Грузию.

Как показывает практика, при попытке создания под вывеской СМИ разного рода структур, «заточенных» под выполнение чужого политического заказа на дестабилизацию ситуации в стране, контрабандные схемы финансирования возникают регулярно. Что вполне объяснимо. Не грех вспомнить бытовавшую на американском Диком Западе пословицу: «Один человек без труда подведёт лошадь к водопою, но даже сотня не заставит её пить». В переводе: можно сколько угодно жужжать в YouTube про «нарушение прав человека» и призывать к «революции», но потенциал для революции должен вызреть изнутри. А если недовольства на требуем уровне нет – остается нанимать «революционеров» за деньги. Которые надо ещё доставить в страну. Вот и приходится прибегать к контрабандным схемам. Главным образом через Грузию.

Можно догадаться, почему так происходит. Грузия объявила о своем стремлении к вступлению в НАТО и Евросоюз, западным институтам на её территории по сути предоставлен карт-бланш, и в результате эти структуры весьма активно используют Грузию в качестве плацдарма для работы против соседей, в том числе, вернее, прежде всего против Азербайджана. Причём структуры вроде Abzas Media или Toplum TV — далеко не первый подобного рода прецедент.

Достаточно вспомнить шумный скандал вокруг ареста Афгана Мухтарлы, которого тоже представляли как крупного «журналиста-расследователя» и которого задержали именно за перемещение через границу крупных сумм денег без соответствующего оформления. То есть за контрабанду. Теперь старые схемы вновь в деле, и вряд ли только лишь потому, что деятельностью скандального Toplum TV руководила Хадиджа Исмаил. Правда, схемы похитрее, чем просто переползание границы на брюхе с полными карманами наличных.

В грузинских банках открываются соответствующие счета, на эти счета оформляются анонимные банковские карты, которые затем вручается «доверительным партнёрам». Весьма широко используются и система «хавала», при помощи которой в свое время финансировали эвристические группировки вроде «Аль-Каиды» и ИГИЛ.

Но вот в чем дело. Понятно, что на Западе многих не устраивает самостоятельная политика нашей страны, и здесь хотели бы видеть на месте нынешнего Азербайджана зависимое и податливое государство с управляемыми персонами во главе, чтобы можно было «рихтовать» политику Азербайджана под свой, а не азербайджанский интерес и при случае вообще превратить в страну в разменную монету. Как показывают события вокруг Украины, дурно пахнущие традиции дипломатии Даладье на Западе вовсе не забыты. Понятно, что Азербайджан эти схемы будет блокировать и срывать. И как показывает практика, наша страна подобные провокационной возне противостоит весьма эффективно и не позволяет превратить себя в аналог Сирии или Ливии.

Однако всю эту мышиную возню не могут не замечать спецслужбы самой Грузии. Вряд ли здесь абсолютно не в курсе, какие счета открываются в грузинских банках, как оформляются анонимные банковские карты, как в провокационные схемы в увлекаются этнические азербайджанцы, живущие в Грузии… Тот же Акиф Гурбанов – сам родом из Грузии, он регулярно бывает здесь, но видеться не только с родственниками и друзьями, ну и со своими западными кураторами. И что же – грузинские власти об этом ну абсолютно не в курсе?

Да, Тбилиси стремится выстроить как можно более близки отношения и США, и с Евросоюзом, и здесь прекрасно понимают, что любая попытка «прищемить хвост» Фонду Сороса и ему подобным структурам вызовет недовольство и истерику. Но смеем напомнить: Азербайджан для Грузии вряд ли менее важен, чем Европа и США. Особенно с учётом экономических реалий и горьких уроков августа 2008 г., когда западные союзники Грузию просто предали. И если теперь тот же Запад требует от Грузии предоставить свою территорию на – назовём вещи своими именами – провокационные деятельности против Азербайджана…

Подчеркнём ещё раз: Азербайджан – сильное, дееспособное и самостоятельное государство. В нашей стране вполне по силам поставить надёжный заслон провокаторам. Как показывают последние события, Азербайджан нанёс сокрушительное удар по сети, которая пыталась играть против коренных интересов нашей страны и помешать исторической победе в Карабахе. Мы прекрасно знаем, кто и зачем реализует такого рода планы. Но Грузия, наш близкий сосед и партнёр, не должна позволять втягивать в эти планы себя.

Отдел политики Minval.az