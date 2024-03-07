Литва предоставила Украине партию снарядов |
Зеленский поздравил президента Алиева |
Генпрокуратура расследует смерть ребенка в Кюрдамирском районе |
Ясин Экрем Серим: С открытием Зангезурского коридора начнется новая эпоха для тюркского мира |
Азербайджан и Армения провели очередное заседание по делимитации и договорились о следующей встрече |
Швеция официально вступила в НАТО |
Баку ответил Мирзояну |
Киев и Астана ведут переговоры по покупке военной продукции России, утверждают кремлевские СМИ |
В Ханкенди обнаружены 3 дрона и другое оружие |
Главное Культура

Звездный дуэт Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разорвал отношения?

Звездный дуэт Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разорвал отношения?

Поклонники Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе выразили обеспокоенность, что звездный дуэт разорвал отношения после года отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для этих слухов стало то, что они не появлялись вместе на публике с января этого года, когда произвели фурор на «Золотом глобусе».

Сама же Кайли нечаянно подогрела слухи о разрыве, когда во вторник опубликовала видео в TikTok, в котором выполняет свои повседневные дела со своей шестилетней дочерью Сторми и старшей сестрой Кендалл Дженнер. По мнению поклонников Кайли, это попытка «мягко запустить» слухи о разрыве и показать, что она прекрасно справляется и сама.

В то же время Тимоти Шаламе завершил пресс-тур своего нового фильма Дюна, в котором снимался вместе с Зендеей и Флоренс Пью.

Пока знаменитости никак не комментируют слухи, предпочитая сохранять интригу.

Теги:
Из этой рубрики
Звездный дуэт Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разорвал отношения?
Культура

Звездный дуэт Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разорвал отношения?

2024/03/07, 18:47
Брэд Питт и Пенелопа Круз рекламируют Chanel (видео)
Культура

Брэд Питт и Пенелопа Круз рекламируют Chanel (видео)

2024/03/07, 00:39
В Иордании прошла презентация книги о Карабахском ханстве (фото)
Культура

В Иордании прошла презентация книги о Карабахском ханстве (фото)

2024/03/06, 23:31
Пьер Ришар выступил в поддержку Украины
Культура

Пьер Ришар выступил в поддержку Украины

2024/03/06, 01:00
Брюс Уиллис радуется жизни, при этом тяжелая болезнь – не помеха
Культура

Брюс Уиллис радуется жизни, при этом тяжелая болезнь – не помеха

2024/03/06, 00:30
Известная телеведущая заплатит десятки тысяч за плагиат
Культура

Известная телеведущая заплатит десятки тысяч за плагиат

2024/03/05, 23:06
Ольга Бузова мечтает о материнстве (видео)
Культура

Ольга Бузова мечтает о материнстве (видео)

2024/03/05, 22:16
Глиняный портал Миртеймура Мамедова (фото)
Культура

Глиняный портал Миртеймура Мамедова (фото)

2024/03/05, 14:37
Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о разводе с ней
Культура

Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о разводе с ней

2024/03/05, 01:00