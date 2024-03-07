Звездный дуэт Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разорвал отношения?

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Поклонники Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе выразили обеспокоенность, что звездный дуэт разорвал отношения после года отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для этих слухов стало то, что они не появлялись вместе на публике с января этого года, когда произвели фурор на «Золотом глобусе».

Сама же Кайли нечаянно подогрела слухи о разрыве, когда во вторник опубликовала видео в TikTok, в котором выполняет свои повседневные дела со своей шестилетней дочерью Сторми и старшей сестрой Кендалл Дженнер. По мнению поклонников Кайли, это попытка «мягко запустить» слухи о разрыве и показать, что она прекрасно справляется и сама.

В то же время Тимоти Шаламе завершил пресс-тур своего нового фильма Дюна, в котором снимался вместе с Зендеей и Флоренс Пью.

Пока знаменитости никак не комментируют слухи, предпочитая сохранять интригу.