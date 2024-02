Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для Ходжалы (видео)

Широкое освещение в СМИ, фото и видеофакты, а также признания виновных свидетельствуют о насилии в Ходжалы. К сожалению, виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Об этом в соцсети X написал Айхан Гаджизаде, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В 32-ю годовщину геноцида мы требуем справедливости для Ходжалы. Покойтесь с миром!», – отметил А.Гаджизаде.

Vast media coverage, photo and video fact, as well as confessions from those responsible attest to the violence in #Khojaly.

Unfortunately, perpetrators have not yet been brought to justice.

On the 32nd anniversary of the genocide, we demand #JusticeForKhojaly.

Rest in Peace! pic.twitter.com/Nm39rCH5M0

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) February 25, 2024