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Новейшие военные машины, переданные Украине Западом, съели мыши

Новейшие военные машины, переданные Украине Западом, съели мыши

Грызуны испортили современные боевые машины, которые Запад поставил Украине.

Некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, что привело к тому, что грызуны «съели» кабели на некоторых машинах.

«Это явление маргинальное, но оно говорит о реальном состоянии западной военной техники. Экологическая ответственность плохо противостоит войне. Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда получается», – пишет Le Figaro .

При этом французский военный отметил, что у украинской армии еще осталась советская военная техника.

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