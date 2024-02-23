Новейшие военные машины, переданные Украине Западом, съели мыши

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Грызуны испортили современные боевые машины, которые Запад поставил Украине.

Некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, что привело к тому, что грызуны «съели» кабели на некоторых машинах.

«Это явление маргинальное, но оно говорит о реальном состоянии западной военной техники. Экологическая ответственность плохо противостоит войне. Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда получается», – пишет Le Figaro .

При этом французский военный отметил, что у украинской армии еще осталась советская военная техника.