Видео с росТВ, после которого застрелился Z-военкор Мурз

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В Сети опубликовано скандальное видео эфира на канале «Соловьев.Live», после которого российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой.

В эфире пропагандисты команды затравили Морозова за то, что он раскрыл огромные цифры потерь армии РФ в Авдеевке.

После этого Морозов не выдержал, написал прощальный пост и застрелился.

В прощальном посте он заявил, что его заставили удалить пост с заявлением о больших потерях армии РФ в Авдеевке. Он написал, что некий «товарищ полковник» заставил его удалить пост по приказу командования.