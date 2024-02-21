Сердечный приступ сразил легендарного немецкого футболиста

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Бывший футболист сборной Германии Андреас Бреме скончался от сердечного приступа в Мюнхене.

Бреме является автором единственного мяча в финальном матче чемпионата мира 1990 года – на 85-й минуте он поразил ворота сборной Аргентины с пенальти.

Всего в составе немецкой сборной он провел 86 матчей и забил восемь мячей. Немецкий футболист играл за «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Милан» и «Реал Сарагосу».

«Мы глубоко потрясены внезапной смертью Андреаса Бреме. Скорбим вместе с его родственниками и друзьями. Всегда будем помнить Андреаса Бреме как чемпиона мира и, что более важно, как особенного человека. Он всегда будет частью семьи «Баварии». Покойся с миром, дорогой Энди»,- говорится в публикации футбольного клуба «Бавария» в социальной сети Х.