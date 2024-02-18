Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене

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Первые итоги встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене — в пользу Азербайджана. Баку уже выбил из переговорного процесса Францию. Более того, Ильхам Алиев в ходе переговоров на площадке, которую можно считать если и не «евросоюзовской», то уж точно европейской, уверенно «обнулил» итоги переговоров в Гранаде, тех самых, где Армении участвовала, а Азербайджан – нет.

Но главное – за кадром. Пашинян явно готовился приехать в Мюнхен «с козырями в рукаве» и конвертировать поддержку Запада в реальное давление на Азербайджан. Для Еревана это был «манёвр отчаяния». После президентских выборов в Азербайджане армянский политический бомонд находится в состоянии тихой паники. Там прекрасно понимают, что означает переизбрание на новый срок с 92,12% голосов Ильхама Алиева, под руководством которого Азербайджан уже выиграл войну. И отдают себе отчёт: победа Ильхама Алиева с ТАКОЙ поддержкой означает, что будут продолжены и жёсткая дипломатия, и военное строительство.

В Ереване, где по-прежнему лелеют надежду на реванш, по традиции сделали ставку на бессмертное «заграница нам поможет». Перед Мюнхенской конференцией Армения повела игру на обострение. Провокации предприняли на многих участках условной границы – не только в Зангилане, где был ранен наш пограничник. Это и полёт разведывательного коптера над нашими позициями в Кяльбаджаре, и тем более обстрел на Дашкесанском направлении. Пашинян с высоких трибун панически заламывает руки: ах, «Азербайджан готовит широкомасштабную агрессию»! Но в Ереване прекрасно знали, что никакого «нападения» Азербайджан не готовит.

По расчётам «стратегов» с Баграмяна, 26, вопли в стиле «это нехороший Азербайджан готовит агрессию против Армении!» и вооруженные провокации на границе, точнее, неизбежный ответ Азербайджана на них, должны были произвести неизгладимое впечатление на западных политиков, которые в свое время наобещали «стоять рядом с Арменией», и подтолкнуть их к выполнению этих обещаний. Особый расчёт делался на президентские выборы. В Ереване ждали волны критики извне и в очередной раз надеялись на разыграть свой «демократический имидж».

Но все радужные планы пошли прахом. Да, на Азербайджан немного потявкали профессиональные «радетели за демократию», но это уж точно не то, чего ждали и на что рассчитывали в Ереване. А вот игры с огнём на границе закончились для Армении настоящей катастрофой. Азербайджан не просто разгромил пост, с которого стреляли по нашим пограничникам – наша страна ещё и провела впечатляющую демонстрацию силы. И самое главное, после РАЗГРОМА ПОСТА НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ желающих «постоять рядом с ней» так и не нашлось. Всё, что есть в активе у Еревана – это заявление Жозепа Борреля на встрече с Араратом Мирзояном. Его вполне хватит, чтобы испортить атмосферу в отношениях Азербайджана и Евросоюза, но чтобы успокоить, скажем так, изрядно перепуганную после азербайджанской «ответки» Армению – увы и ах.

Да, представители Запада готовы жать руки Пашиняну и улыбаться в камеру, но особо щедрых авансов делать не спешат. Запад желал бы увидеть, во-первых, свидетельства реального нападения со стороны Азербайджана, а не ответ на агрессивные шаги самой Армении. А во-вторых, от нынешнего руководства Армении ждут реальных шагов по снижению российского влияния, на что у Пашиняна не хватает духа. И когда Олаф Шольц покидает трёхстороннюю встречу, превращая ее в двусторонние переговоры Алиев – Пашинян, это, по сути, символичный месседж. Ереван после всех своих провокаций опять оказался один на один Баку без ожидаемых «зонтиков».

А Азербайджан — не та страна, с которой можно безнаказанно «играть на обострение». Со всеми вытекающими, прилетающими и падающими с неба, причем и в дипломатии, и «в поле». И если Пашинян этого вовремя не понял – для Азербайджана это неприятно, но не критично. А вот для Армении может оказаться военно-политическим самоубийством.

Нурани, обозреватель