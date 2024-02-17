Важная деталь нынешнего мюнхенского этапа азербайджанской дипломатии: очередь из желающих встретиться с Алиевым…

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Мюнхенская конференция по определению – это не только пленарные заседания и панельные дискуссии, но и впечатляющий «дипломатический марафон» встреч на полях.

Нынешний визит президента Ильхама Алиева в ФРГ для участия в Мюнхенской конференции подтвердил это ещё раз. Уже в первые часы – переговоры Алиева с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом. Затем президент также встретился в Мюнхене с гендиректором компании «Леонардо» Лоренцо Мариани. Состоялась встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Алиев провел в Мюнхене переговоры с председателем германо-южнокавказской парламентской группы Бундестага Иоганном Давидом Вадефулом. Президент Азербайджана также встретился со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном. Состоялись переговоры с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. Список можно продолжать.

Безусловно, каждая из этих встреч достойна подробного разбора и анализа. Но нельзя не заметить общий тренд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже далеко не в первый раз принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. И каждый раз у главы государства – очень напряженный график и множество двусторонних встреч, не считая посвященных Азербайджану панельных дискуссий.

Но теперь есть разница. Все встречи проходят по инициативе противоположной стороны! И это главная и важная деталь нынешнего мюнхенского этапа азербайджанской дипломатии. Интерес к Азербайджану не просто вышел на новый, куда более высокий уровень.

Более того, как раз накануне завершились президентские выборы, где Алиев победил с результатом 92,12% голосов. И Азербайджан сегодня находится на пороге новой исторической эпохи. На фоне драматических событий в Европе, российско-украинской войны, санкций против РФ важность сотрудничества с Азербайджаном многократно возрастает. Так что самое время вспоминать слова президента Сербии Александр Вучича: «Это не шутка, хотя кому-то может показаться шуткой, Ильхам Алиев — сегодня самый популярный человек в Европе. Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан».

Понятно, что есть силы, которые не могут «переварить» победу Азербайджана в Карабахе, но при этом никто не отменял насущных интересов Европы, США, не говоря уже о таких давних и испытанных партнёрах Азербайджана, как Израиль. Не получится не замечать глобального значения тех проектов, которые реализуют сегодня Азербайджан.

И, наконец, есть такая составляющая успешной внешней политики нашей страны, как личный авторитет президента Ильхама Алиева. Наша страна под его руководством – надёжный партнёр, мы не признаем на мировой арене двурушничество, и наше слово так же весомо, как и наша подпись. Азербайджан – одна из немногих стран постсоветского пространства, кто проводит по-настоящему глобальную политику.

Основные контуры внешней политики Азербайджана Алиев очертил в своей инаугурационной речи. И речь, напомним ещё раз, идёт о по-настоящему самостоятельной, независимой и успешной внешней политике, основанной на высоком доверие – и внутри страны, и за рубежом. В основе её – приоритет двухстороннего сотрудничества. Наша страна основывает свою дипломатию на принципах взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела. Эти принципы внешней политики Азербайджана неизменны уже на протяжении нескольких лет.

Но изменилось другое. Ещё совсем недавно главной целью и главной задачей азербайджанской внешней политики и дипломатии высокого уровня было освобождение Карабаха и решение армяно-азербайджанского конфликта. Сегодня ситуация принципиально иная. Конфликт по сути дела решен. Идёт работа над мирным договором, но Азербайджан уже не испытывает «давления ситуации»: оккупация прекращена, территориальная целостность восстановлена, ранее захваченные территории освобождены. Не зря на встрече с действующим председателем ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев ставил вопрос о необходимости официального роспуска Минской группы.

Сегодня в Баку ставят перед собой уже новые цели. Азербайджан намерен принимать более активное участие в решении проблем, которые действительно волнуют мир, и проведение COP29 — лишь один пример. Наша страна будет противостоять исламофобии и неоколониализму. И самое главное, Азербайджан будет чётко и принципиально отстаивать на международной арене свои национальные интересы. И давать адекватный ответ на разного рода антиазербайджанские выходки.

Сегодня Азербайджан уже может позволить себе такую политику. Наша страна, по мнению экспертов, входит в число государств средней силы – на уровне, к примеру, Израиля или ОАЭ. И можно проследить слагаемые этого внешнеполитического успеха – экономическая устойчивость, высочайший уровень доверия народа своему лидеру, реальная, а не номинальная независимость. И самое главное, это приоритет национальных интересов. Которые тоже надо уметь отстаивать.

Нурани, обозреватель