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В выборах приняли участие на 1 млн избирателей больше, чем в предыдущих

В выборах приняли участие на 1 млн избирателей больше, чем в предыдущих

Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей на выборах президента в Азербайджане.

С данным заявлением выступил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции для представителей СМИ.

По его словам, в этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на предыдущих.

«Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей. Граждане Азербайджана участвовали в выборах с большим энтузиазмом», – заявил он.

Панахов отметил, что если были какие-то недочеты в ходе голосования, то они будут расследованы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

«Все поступившие в ЦИК заявления должны быть детально изучены», – подчеркнул глава ЦИК.

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