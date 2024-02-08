Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию

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Исторические выборы в Азербайджане 7 февраля 2024 года, которые впервые прошли на всей территории страны, оказались еще и неплохой «лакмусовой бумажкой». Реакция на голосование безошибочно выявила, кто в мире до сих пор не в силах смириться с победой Азербайджана в Карабахе и восстановлением территориальной целостности нашей страны в международно признанных границах. И самое примечательное, «разделительные линии» прошли точно по старым геополитическим «разломам» еще тех времен, когда 20: территории Азербайджана находились под оккупацией.

В самом деле, можно понять, что накануне и во время выборов «слетают с катушек» ереванские СМИ и ТГ-помойки. Особенно после того, как в СМИ и соцсетях появились кадры голосования президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди. Но вот четыре дня назад, как раз накануне выборов, «Немецкая волна», она же DW, в русскоязычной версии выставляет репортаж «Что происходит в Карабахе».

Со всем далеко не джентльменским набором: «Степанакерт» вместо «Ханкенди», «Нагорный Карабах» вместо «Карабахского экономического района» и т.д. Мелочные придирки в стиле «Карабах — это закрытый район», жалобы, что передвигаться приходится с сопровождением и т.д. Дешевые попытки намекнуть, будто бы мины устанавливали обе стороны. Ни слова — об армянском урбицид: разрушенные дома усредненно называют «следами войны». За дома, брошенные армянами, выдают полуразрушенные «пятиэтажки» города Шуша. Сетуют, что «здесь никто не высказывает собственного мнения». Беседуют с бывшими вынужденными переселенцами, которые теперь обживаются в новой квартире, и задают главе семьи вопрос, жалко ли ему армян, которые покинули Карабах. И услышав в ответ: «А почему я должен о них думать? Я думаю о своей семье, о своей стране» — снова сетуют: «Ноль эмпатии!» И в конце — апофеоз: беседа с неким субъектом, которого представляют как «миротворца»: имени не называют, лица не показывают, голос изменен, но зато наготове то, что Мартин Лютер называл «люгендой», сплавив слова «легенда» и luge, то есть ложь. Сей персонаж с упоением рассказывает, как он противостоял в соцсетях «агрессивной политике государства», и как с ним беседовали сотрудники «разведки» (?!!!), обещали отвести в «участок» и там отвоспитывать и т.д.

Словом, непрофессиональная грязь, после которой хочется вытереть монитор влажной тряпочкой. Неудивительно, что в день выборов эту грязь старательно репостят армянские ТГ-помойки.

Честно говоря, насчет «принципиальности» и «профессионализма» СМИ типа DW иллюзий у азербайджанской аудитории нет уже давно. Как и насчет того, что речь идет о примитивной отработке политического заказа. Чьего именно — можно догадаться. Победа Азербайджана в Карабахе «перевернула» слишком многое и в политике, и в военной сфере, и в экономике, и в логистике. И самое главное, «маленькая мусульманская страна» разломала «рамки», установленные для нее «большими дядями», и написала собственную историю сама. Нарушив и разрушив планы слишком многих. Кому-то не нравится, что Азербайджан уже на другом уровне обезопасил свои железные дороги и трубопроводы. Кто-то, как французские политики, бьется в истерике, что Азербайджан «раскатал» в Карабахе Армению, которую во Франции рассматривали как своего перспективного «прокси». Кто-то, наконец, просто не в силах примириться с тем, что свою историю Азербайджан пишет сам. Мотивов обид и истерик может быть множество. Заказчиков у такого рода репортажей — тем более.

Но…зачем? В Брюсселе, Берлине и Париже действительно полагают, что при помощи такого рода помоечного ТВ можно «поставить на место» Азербайджан, который только что выиграл войну и еще провел антитеррористическую операцию в Карабахе? Там реально рассчитывают, что в Баку испугаются, что про нашу страну «плохо скажут» в репортаже DW, выведут войска из Карабаха и изменят маршруты железных дорог и трубопроводов?

Здесь можно было бы поставить точку. И отметить, что все это оставляет стойкое ощущение дежавю. Точно так же немецкие СМИ «активничали» в обливании грязью нашей страны в 2011-2012 году. Азербайджан тогда готовился принять «Евровидение», песенный конкурс обещал стать — и стал! — своеобразной «презентацией» страны для европейской аудитории. Но нашлось и немало желающих испортить праздник. Кто-то «лез на стенку», что европейский конкурс принимает мусульманская страна, да еще и из бывшего СССР, кто-то отрабатывал гонорар противников выхода Азербайджана на европейский рынок газа — в 2013 году Азербайджан должен был объявить свое решение о маршруте экспорта газа с месторождения «Шахдениз». И что потом истерики устраивались регулярно — и в связи с выборами, и синхронно с Евроиграми, и даже накануне первой в Азербайджане «Формулы-1».

Но от всех этих истерик никуда не исчезали интересы европейских стран в регионе. И необходимость договариваться об экспорте нефти и газа, Транскаспийском транспортном коридоре и «зеленом водороде».

Вопрос в том, смогут ли ЕВРОПЕЙСКИЕ политики и журналисты провести грань между профессионализмом и мелочными личными истериками. А то и прямой коррупцией.

Нурани, обозреватель