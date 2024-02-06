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Московский суд заочно арестовал Арестовича

Московский суд заочно арестовал Арестовича

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Арестович Алексей Николаевич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», – сказали в суде.

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