Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей

Число жертв мин, заложенных Арменией, достигло 344.

Об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети Х.

Сообщается, что в Азербайджане с конца 2020 года в результате взрывов мин погибли 65 человек.

«Еще один мирный житель был ранен в результате разрыва мины за последние два дня. Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей», – отмечается в публикации.

Yet another civilian was maimed following a landmine explosion for the last two days.

Number of Armenia-planted landmine victims reached 3️⃣4️⃣4️⃣, incl. 65 killed since the end of 2020.

Armenia bears responsibility for the lost lives of innocent civilians. #EndLandmineThreat pic.twitter.com/2B1DrOKdSJ

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 5, 2024