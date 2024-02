МИД Азербайджана: Угроза армянских мин актуальна как никогда

Угроза мин, установленных Арменией, актуальна как никогда.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Неспособность армянских партнеров устранить эту угрозу приводит к увеличению числа жертв и ранений. Сегодня в результате взрыва серьезно пострадал мирный житель, ему ампутировали ногу.

С ноября 2020 года жертвами мин стали 343 человека», – отмечается в заявлении ведомства.

Armenia-planted landmine threat is as pressing as ever.

Failure of partners to force 🇦🇲 to eliminate this threat further causes losses & injuries.

Today, as a result of an explosion a civilian was severely injured, his foot was amputated.

3️⃣4️⃣3️⃣ victims since November 2020. pic.twitter.com/R1l3c24iDG

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 4, 2024