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В парламенте предложили за деньги сокращать срок службы в армии

В парламенте предложили за деньги сокращать срок службы в армии

В Милли Меджлисе предложили изменить порядок призыва на военную службу и взимать плату за сокращение срока службы в армии.

Как сообщает Minval.az,такое предложение внес на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Эльнур Аллахвердиев, отметивший, что в братской Турции действует ряд ограничений по срокам пребывания на военной службе.

«Мы тоже можем пойти на такой шаг. В нашей стране срок военной службы установлен полтора года, а для лиц с высшим образованием — 1 год. Этот срок можно было бы сократить, перечислив в бюджет определенную сумму», – сказал Э. Аллахвердиев.

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