Подписан Меморандум о взаимопонимании с Исламским банком развития (фото)

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Министерство экономики Азербайджана и Исламский банк развития подписали Меморандум о взаимопонимании для подготовки Рамок странового сотрудничества.

В формате видеоконференции состоялась церемония подписания между Министерством экономики Азербайджана и Исламским банком развития «Меморандума о взаимопонимании по подготовке Рамок странового сотрудничества для Азербайджана».

Документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и президент группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль Джассер.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул поддержку ИБР развитию государственного и частного сектора Азербайджана, и значимость, которую наша страна придает сотрудничеству с институтами Группы Исламского банка развития.

Было отмечено, что рамки странового сотрудничества являются началом новой эры в сотрудничестве Азербайджана и ИБР. Реализация документа послужит стимулом для развития зеленой и устойчивой инфраструктуры, диверсификации экономики и цифровой трансформации. Предусмотренные в рамках документа работы будут способствовать укреплению сотрудничества между сторонами и совместной деятельности по целям социально-экономического развития нашей страны.

Президент Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль Джассер подчеркнул, что банк поддерживает реализуемые в Азербайджане реформы и проекты по переходу на зеленую экономику. Рамки странового сотрудничества позволят расширить потенциальные области партнерства и будут способствовать экономическому росту. Документ станет основной платформой будущего среднесрочного сотрудничества между Азербайджаном и ИБР.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с проведением в Азербайджане COP29.