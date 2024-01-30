Расим Мусабеков: Предложение Пашиняна — примитивная дипломатическая игра и политический дилетантизм

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Предложение Никола Пашиняна о заключении «пакта о ненападении» — это примитивная дипломатическая игра и проявление политического дилетантизма. Так известный политолог Расим Мусабеков ответил на вопрос Minval.az, будет ли статус у пакта о ненападении, подписать который предложил официальный Ереван в обмен на предложение Азербайджана о подписании мирного соглашения, таким же по уровню, как и мирный договор, или армянская сторона пытается принизить значимость соглашения о нормализации армяно-азербайджанских отношений.

По мнению политолога, прежде чем предлагать армяно-азербайджанский пакт о ненападении, премьер-министру Армении Николу Пашиняну следовало бы ознакомиться с подобной дипломатической практикой хотя бы на уровне Википедии. Там прямо отмечается, что « …такая форма международных соглашений была популярна в 1920-е и 1930-е годы и служила не только для обеспечения мира между сторонами, но и для дипломатической игры, презентации интересов государств и обозначения скрытой повестки их взаимоотношений между собой и с третьими странами». Там же отмечается, что в последующие годы приоритет отдается коллективным формам соглашений в вопросах мира и безопасности.

«Наверняка Пашиняну помощники дали соответствующие разъяснения, но он самоуверенно полагает, что, предлагая заключить «пакт о ненападении», выглядит приверженцем мира и одновременно получает возможность уклониться от подписания соглашения о нормализации межгосударственных отношений с Азербайджаном, над которым стороны работают уже почти два года», – сказал Мусабеков.

Привел Мусабеков и примеры из международной практики. В частности, политолог отметил, что после второй мировой войны и создания ООН, было принято множество международных документов, объявлявших преступными агрессию и войны. Поэтому страны, втянутые в вооруженные конфликты, в современное время, войны не объявляют и, как следствие, «мирные» договора не заключают. Даже между СССР и Японией, которой официально была объявлена война и принята капитуляция, до сих пор не заключен мирный договор, хотя межгосударственные отношения установлены и осуществляются.

При этом наш собеседник отметил, что вопросы предотвращения войн в современном мире регулируются коллективными соглашениями.

«В Европе это известный Хельсинкский Акт, а также договор об ограничении обычных вооружений в Европе и дополнительные протоколы к нему, налагавшие так называемые фланговые ограничения. Азербайджан и Армения, как и другие постсоветские страны, после обретения государственной независимости, присоединились к приведенным выше международным соглашениям. Однако армяне, прикрываясь различными хитроумными уловками, нагло их нарушили. Так, вторжение на территорию Азербайджана и оккупацию около 20 процентов нашей территории, Армения объявляла как действия «армии самообороны» сепаратистской, марионеточной «НКР». На бумаге Армения даже полностью не выбирала квоту тяжелых вооружений, определенных ей соглашением о фланговых ограничениях. Однако в действительности развернула на оккупированных азербайджанских территориях тысячи единиц бронетехники, артиллерийских установок, ракет, средств ПВО и пр., – говорит Мусабеков. – Естественно, Азербайджан нарастил вооружения до уровня, позволившего разгромить армянские оккупационные корпуса и восстановить территориальную целостность нашей страны. Теперь Армения, проигравшая войну, вместо завершения работы над находящемся на столе переговоров документом, нормализирующим межгосударственные отношения, пытается втянуть Азербайджан в новые обсуждения с нулевой точки».

По мнению политолога, попытки Пашиняна втянуть Азербайджан в переговоры по заключению «пакта о ненападении» бесперспективные. В соглашении, работа над которым идет длительное время, содержится обязательство сторон не использовать силу и угрозы ее применения, и решать спорные вопросы посредством мирных переговоров, что полностью отвечает международному праву и современной дипломатической практике.

Р.Мусабеков отметил, что нормализация межгосударственных отношений позволит сторонам вернуться к выполнению обязательств согласно Хельсинкскому Акту и договору об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. В них регулируется порядок размещения тяжелых вооружений и их численность, проведение военных учений, приглашение на них международных наблюдателей и т.д.

Ответил политолог и на вопрос, можно ли сказать, что предложенный Пашиняном договор о ненападении между Азербайджаном и Арменией выгоден, прежде всего, зарубежным кураторам Армении, и что это предложение Азербайджану делает не столько сама Армения, сколько США, Франция или Россия, но от имени Армении.

«Сомневаюсь, что искушенные дипломаты Франции, США или России присоединятся к переговорным инициативам Еревана. Из столиц названных стран не звучит ничего, что даже косвенно можно было бы интерпретировать таким образом. Скорее всего это очередная дилетантская заморочка Пашиняна и его ближайшего окружения. Одновременно можно сделать вывод, что опытные и квалифицированные дипломаты и внешнеполитические эксперты, которые несомненно имеются в Армении, отстранены от непосредственного участия в процессе выработки предложений и решений, или же их просто не хотят слушать» – сказал он.

Естественно, не могли мы не спросить и о риске новой войны между Азербайджаном и Арменией, которая якобы начнется из-за Зангезурского коридора. Эту тему усиленно раскручивают зарубежные СМИ. Как напомнил Мусабеков, президент Ильхам Алиев неоднократно и публично заявлял об отсутствии у Азербайджана подобных замыслов и намерений.

«Мы не предъявляем территориальные претензии к Армении, а то, что интерпретируется армянами в качестве таковых, являются лишь подтверждением неопровержимых фактов недалекой истории. Что же касается Зангезурского коридора, то согласно Трехстороннему Заявлению от ноября 2020 года Армения обязалась обеспечить безопасность и беспрепятственное использование этого коридора для связи между западными районами Азербайджана и территорией Нахчывана. Теперь Пашинян от этого обязательства всячески уклоняется, хотя не только из Баку, но и из Москвы его призывают к его выполнению», – сказал политолог.

При этом, по мнению Мусабекова, если прийти к взаимопониманию по данному вопросу сторонам пока не удается, предположения о том, что Баку прибегнет к силе для его решения, злонамеренные и не имеют под собой рационального обоснования. В самом деле, вооруженный захват территории Армении не только вызовет жесткую международную реакцию и давление на Азербайджан, но и сделает труднореализуемым строительство и последующее использование железной и автомобильной дороги.

«Для особенно впечатлительных и недоверчивых армян, которых приведенные мной соображения не убеждают, скажу, что в текущем году у нас проходят президентские, муниципальные и парламентские выборы, такие крупные мероприятия, как «Формула-1» и климатический саммит СОР-29, и омрачать или отягощать их военными действиями рационально мыслящие политики и военные не станут», – резюмировал наш собеседник.

Рауф Насиров