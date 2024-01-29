Голландия превратилась в марионеточный инструмент в руках армян

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Пикирование на дипломатическом уровне между Азербайджаном и Голландией вызывает довольно много вопросов, поскольку странам совершенно нечего делить друг с другом. Экономически мы хоть и поддерживаем определенные отношения на уровне инвестиционного участия в отдельных проектах, но как сами проекты, так и вложенные инвестиции не столь критичны, чтобы от них нельзя было отказаться. То есть даже в финансовом плане нам с голландцами нечего делить.

Территориальных претензий у нас к далекой Голландии, да и к любой другой стране в мире, нет, как, впрочем, и у нее к нам. Хотя… Именно Голландия почему-то активно защищает права якобы изгнанных из своих домов армян. Именно она, подогреваемая армянским лобби, требовала еще в 2023 году, чтобы Азербайджан открыл Лачинский коридор и обеспечил беспрепятственный проход по нему армян в Карабах и обратно. Именно Голландия была одной из стран, признавших вымышленный «геноцид» армян в Турции в начале прошлого века, и тем самым определила, что она не собирается стоять на стороне добра и справедливости, а в международной политике придерживается исключительно того, что поможет тамошним властям набрать побольше голосов электората.

Но согласитесь, что даже, несмотря на столь серьезный набор дутых и вымышленных, формирующих антиазербайджанскую повестку причин, руководство Голландии могло бы хоть иногда исходить из здравого смысла. Но не тут-то было и мы слышим предвзятое заявление министра иностранных дел Голландии Ханке Брюинса Слота в адрес Азербайджана о возможности введения европейских санкций из-за антиармянской политики нашей страны. Естественно, последовал ответ от пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде о том, что заявление голландского министра было безответственным. Конечно, наша страна не ограничилась лишь ответным жестким заявлением, мы отменили визит к нам того самого Ханке Брюинса Слота, столь безответственно разбрасывающегося словами.

Нет, мы не против его приезда в Азербайджан, но обсуждать с ним карабахскую или армянскую тематику не собираемся, поскольку, во-первых, вовсе не обязаны это делать, во-вторых, отношения между Азербайджаном и Арменией касаются исключительно самих этих стран, и участие любой третьей стороны, вне зависимости от того, будет ли она представлена в виде конкретного государства или международного объединения, совершенно излишне.

Об этом не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, причем делал это во всеуслышание, публично, давая тем самым знать сторонним силам, что им нечего ловить на Южном Кавказе, и чтобы они не «мутили здесь воду» и занимались собственными делами.

Однако что-то не дает голландскому МИД спокойно заниматься мирной международной повесткой и налаживать отношения с миром. Этому ведомству обязательно нужно искать проблему там, где ее уже нет, и ковыряться в вопросах, которые спокойно могут быть решены и без голландского участия.

Федерация армянских организаций Голландии (FAON) утверждает, что там проживает 40 тысяч армян. В Википедии нет точного числа на этот счет, и приводится цифра, приблизительная 15-20 тысячам. Но даже если принять за реальную приведенную армянами цифру – 40 тысяч, то получим, что армян там всего 0,2% от общей численности населения этой страны в 17 с лишним миллионов человек.

Так, в чем же причина такой нелюбви голландцев к Азербайджану? Это антитюркский фактор, то есть какая-то генетическая нелюбовь к тюркам или 0,2% населения столь сильны в антитюркской пропаганде?

Вроде бы голландский МИД уже мог бы извлечь уроки из того, как армянская сторона манипулировала ситуацией в Карабахе и преподносила мировой общественности происходящее там в однобоком ключе. Ведь, когда еще в марте 2023 года МИД Голландии вызвало азербайджанского посла и выразило свою озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Карабахе из-за блокировки Лачинской дороги, голландцев информировали о том, что никакой блокировки нет и армяне могут спокойно пересекать границу. Более того, нет никакой гуманитарной катастрофы, потому как любые грузы мирного значения беспрепятственно доставляются в Карабах. И после того, как осенью того же года Азербайджан провел блестящую антитеррористическую операцию, а затем армяне добровольно покинули Карабах, стало ясно, что тамошние склады и магазины были полны продуктов.

То есть все утверждения о голоде в Карабахе были лишь фейком и вымыслом армянской стороны, на которую так бездумно повелась голландская сторона. Вот из этого МИД этой страны и могло бы извлечь урок и принести извинения перед Азербайджаном о предвзятости своей позиции. Тем более, что мы неоднократно давали им возможность убедиться в настоящем положении дел.

Ведь еще в сентябре прошлого года в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Голландии и подробно проинформировал о почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий, о региональных рисках и угрозах, вытекающих из незаконного присутствия в Карабахском регионе Азербайджана созданного Арменией режима, а также о подрывающих мирный процесс действиях этой страны.

Здравомыслящий человек вынес бы адекватное решение и согласился бы с необходимостью проведения локальных антитеррористических мероприятий в регионе, а также с тем, что против Азербайджана с армянской стороны ведется обширная информационная провокация, и поэтому не стоит становиться инструментом в руках Армении и теперь уже бывшего армянского марионеточного режима в Карабахе. Говорили же обо всем этом нидерландской стороне.

Но что мы увидели в ответ? Буквально спустя месяц после этой встречи французская газета L’Opinion, ссылаясь на проведенное собственное расследование и неназванных источников, написала, что Франция и Голландия хотят рассмотреть возможность принятия в отношении Азербайджана жестких санкционных мер, но против этой инициативы на пространстве Европы выступают Венгрия и Румыния. То есть голландцы не успокоились.

Тогда уже в ноябре 2023 года посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с послом Нидерландов в России Хиллесом Арно Бесхоор Плухом и выразил нидерландскому коллеге озабоченность в связи с принятием Палатой представителей Голландии многочисленных антиазербайджанских резолюций. Но в Голландии не вняли этому.

Откуда же все-таки столь откровенная нелюбовь Голландии к Азербайджану? Думается, проблема здесь глубже и упирается в антитюркскую политику этой страны, ведь еще 25 февраля 2021 года, то есть спустя несколько месяцев после Второй Карабахской войны, завершившейся в ноябре 2020 года, голландский парламент принял две проармянские резолюции: требование от правительства Голландии признать «геноцид» армян; о необходимости возвращения азербайджанцами армянских пленных. Кто об этом первый сообщил? Естественно, председатель Федерации армянских организаций Голландии, так называемой FAON, Мато Ахвердян.

Против резолюции в парламенте Голландии проголосовала протурецкая фракция, число депутатов в которой слишком мало. Еще в 2004 году парламент этой страны принял резолюцию, обращенную к правительству, о необходимости признания «геноцида» армян. Что, собственно, произошло в феврале 2018 годах, когда депутаты нижней палаты парламента Голландии проголосовали за признание факта «геноцида» армян в Османской империи в 1915 году. За это решение проголосовали 147 из 150 депутатов. А до этого за признание «геноцида» проголосовали Россия, Франция, Италия, Германия и Польша.

Ну что же. Пока напряжение между Азербайджаном и Голландией идет по возрастающей. Однако одно бесспорно: больше всего от этого потеряет противная сторона…

Рауф Насиров