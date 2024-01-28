Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку |
Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив |
В Лачине выпало полметра снега |
СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами |
ВСУ запускают стаи дронов во главе с «королевой» (видео) |
32 года назад армянские фашисты сбили вертолет, следующий из Агдама в Шушу |
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Главное Культура

Список номинантов на «Оскар» в инфографике

Список номинантов на "Оскар" в инфографике

Лидером по числу номинаций на «Оскар» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», он выдвинут в 13 категориях. Какие еще ленты претендуют на большое число наград в 2024 году — в инфографике РБК.

Читайте также: Известны претенденты на «Оскар» (список)

Абсолютный лидер по числу номинаций на «Оскар» в 2024 году — байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер» об «отце атомной бомбы». Он претендует на награды в 13 категориях, но для «большой пятерки» (лучшие фильм, режиссура, мужская и женская роли и сценарий — оригинальный или адаптированный) ему не хватило номинации «Лучшая женская роль».

Следом идет абсурдистский фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями, включая все основные, кроме категории «Лучшая мужская роль».

На третьем месте «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе об убийствах индейцев племени осейджей в начале XX века. Из основных наград лента претендует на «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Лили Гладстоун уже получила «Золотой глобус» за главную роль и стала первой коренной американкой, выдвинутой на «Оскар» в этой номинации.

«Барби» Греты Гервиг, которая в прошлом году соревновалась с «Оппенгеймером» в прокате, выдвинута в семи номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». В категории «Лучшая песня» картина представлена дважды: с композициями What Was I Made For Билли Айлиш и I’m Just Ken в исполнении Райана Гослинга.

На звание лучшего фильма также претендуют:

«Анатомия падения» (французский фильм о писательнице, подозреваемой в убийстве мужа, собрал пять номинаций, включая все основные, кроме «Лучшей мужской роли»);

«Зона интересов» (драма об Освенциме также заявлена в пяти номинациях, в том числе за лучшие режиссуру и сценарий);

«Американское чтиво» (также пять номинаций, в том числе «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль»);

«Оставленные» (драмеди о закрытой школе для мальчиков заявлена в пяти категориях, включая сценарий и лучшую мужскую роль — за нее Пол Джаматти уже получил «Золотой глобус»);

«Маэстро» (байопик о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне в исполнении Брэдли Купера набрал семь номинаций);

«Прошлые жизни» (кроме номинации на звание лучшего фильма мелодрама претендует на премию за лучший оригинальный сценарий).

Теги:
Из этой рубрики
Список номинантов на "Оскар" в инфографике
Культура

Список номинантов на «Оскар» в инфографике

2024/01/28, 12:21
Кот Клаудии Шиффер затмил голливудских звезд на премьере фильма (фото)
Культура

Кот Клаудии Шиффер затмил голливудских звезд на премьере фильма (фото)

2024/01/25, 23:23
Экс-супруг красотки Шакиры прелюбодействовал с ее подругой
Культура

Экс-супруг красотки Шакиры прелюбодействовал с ее подругой

2024/01/25, 00:29
Победа уроженки Украины на конкурсе "Мисс Япония" спровоцировала скандал
Культура

Победа уроженки Украины на конкурсе «Мисс Япония» спровоцировала скандал

2024/01/24, 23:03
Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру
Культура

Кристен Стюарт приостановила актерскую карьеру

2024/01/24, 01:00
Бари Алибасов женился в 76 лет
Культура

Бари Алибасов женился в 76 лет

2024/01/23, 23:24
Темнокожий мужчина отругал Канье Уэста и его жену и плюнул на их машину
Культура

Темнокожий мужчина отругал Канье Уэста и его жену и плюнул на их машину

2024/01/23, 19:53
Известны претенденты на "Оскар" (список)
Культура

Известны претенденты на «Оскар» (список)

2024/01/23, 18:33
В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео)
Культура

В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео)

2024/01/23, 18:01