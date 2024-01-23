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Известны претенденты на «Оскар» (список)

Известны претенденты на "Оскар" (список)

Американская академия раскрыла список номинантов на «Оскар».

Главная номинация – лучший фильм:

«Американское чтиво»
«Анатомия падения»
«Барби»
«Оставленные»
«Убийцы цветочной луны»
«Маэстро»
«Оппенгеймер»
«Прошлые жизни»
«Бедные-несчастные»
«Зона интересов»

Лучший режиссёр:

Жюстин Трие («Анатомия падения»)
Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
Кристофер Ноллан («Оппенгеймер»)
Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

Лучший актёр:

Бредли Купер («Маэстро»)
Колман Доминго («Растин»)
Пол Джаматти («Оставленные»)
Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Лучшая актриса:

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
Аннет Бенинг («Дайана Найэд»)
Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
Кэри Маллиган («Маэстро»)

Лучший актёр второго плана:

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Роберт Дауни младший («Оппенгеймер»)
Райан Гослинг («Барби»)
Стерлинг Брау («Американское чтиво»)
Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант («Оппенгеймер»)
Америка Феррера («Барби»)
Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
Даниэль Брукс («Цвет лиловый»)
Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший оригинальный сценарий:

«Анатомия падения»
«Маэстро»
«Май декабрь»
«Оставленные»
«Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий:

«Американское чтиво»
«Барби»
«Оппенгеймер»
«Зона интересов»
«Бедные-несчастные»

Лучший анимационный фильм:

«Элементарно»
«Человек-паук: Паутина вселенных»
«Мальчик и птица»
«Нимона»
«Мечты робота».

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