Известны претенденты на «Оскар» (список)

Американская академия раскрыла список номинантов на «Оскар».
Главная номинация – лучший фильм:
«Американское чтиво»
«Анатомия падения»
«Барби»
«Оставленные»
«Убийцы цветочной луны»
«Маэстро»
«Оппенгеймер»
«Прошлые жизни»
«Бедные-несчастные»
«Зона интересов»
Лучший режиссёр:
Жюстин Трие («Анатомия падения»)
Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
Кристофер Ноллан («Оппенгеймер»)
Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
Лучший актёр:
Бредли Купер («Маэстро»)
Колман Доминго («Растин»)
Пол Джаматти («Оставленные»)
Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Лучшая актриса:
Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
Аннет Бенинг («Дайана Найэд»)
Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
Кэри Маллиган («Маэстро»)
Лучший актёр второго плана:
Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Роберт Дауни младший («Оппенгеймер»)
Райан Гослинг («Барби»)
Стерлинг Брау («Американское чтиво»)
Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант («Оппенгеймер»)
Америка Феррера («Барби»)
Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
Даниэль Брукс («Цвет лиловый»)
Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший оригинальный сценарий:
«Анатомия падения»
«Маэстро»
«Май декабрь»
«Оставленные»
«Прошлые жизни»
Лучший адаптированный сценарий:
«Американское чтиво»
«Барби»
«Оппенгеймер»
«Зона интересов»
«Бедные-несчастные»
Лучший анимационный фильм:
«Элементарно»
«Человек-паук: Паутина вселенных»
«Мальчик и птица»
«Нимона»
«Мечты робота».